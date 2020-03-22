Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Экономика Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».

Энергетика Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть 20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.

Футбол Манчини: у нас наступил ад на Земле Наставник сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о том, что сейчас происходит в Италии, которая стала эпицентром коронавируса в мире, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Армия и оружие Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Общество Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.

Экономика Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.

Здоровье Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.

Политика Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.