Коронавирус
Lenta.ruСемья главного вора в законе России заразилась коронавирусом
Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает Telegram-канал Mash.
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Футбол
Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Футбол
Футболиста «Уфы» госпитализировали с подозрением на коронавирус
Игрок футбольного клуба «Уфа» госпитализирован с подозрением на коронавирус. В инфекционной больнице оказался полузащитник Оливье Тилль.
Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Происшествия
Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии
У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Футбол
Манчини: у нас наступил ад на Земле
Наставник сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о том, что сейчас происходит в Италии, которая стала эпицентром коронавируса в мире, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Армия и оружие
Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию
Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.
Общество
Живущий на Сахалине японец развенчал мифы о России
Проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял мифы о России, существующие на его родине, пишет Hokkaido Shimbun.
Общество
Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах
«Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», подчеркнул Мантуров.
Политика
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Общество
В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение
Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.
Общество
Филарет назвал коронавирус карой за однополые браки
Глава УПЦ Киевского Патриархата Филарет назвал причину возникновения пандемии коронавируса в мире.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Наука
Найдена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус
Роспотребнадзор раскрыл преимущества российских тест-систем на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Общество
Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности
Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
Здоровье
Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни
Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Политика
Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения
Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.
Политика
Разработан план на случай заражения Джонсона коронавирусом
В Великобритании разработан план действий на случай возможного заражения новой коронавирусной инфекцией премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Политика
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе
«Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — написал журналист в статье для издания Der Standard.
Общество
В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей
В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Происшествия