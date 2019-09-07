Футбол
Газета.RuСемья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву
У полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле произошло радостное событие. Семья футболиста - его жена и маленькая дочь Кайя - прилетели в Москву. Фотографию, на которой немецкий хавбек позирует с дочерью, он опубликовал в своем инстаграме.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Политика
Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста
Интерфакс 08:02
Политика
В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.
Парламентская газета 07:11
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российская газета 07:58
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 03:53
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Наука
Назван напиток, который доведет до рака даже здорового человека
Масштабное исследование, опубликованное в журнале JAMA internal medicine Американской медицинской ассоциации, показало, что люди, ежедневно употребляющие газировку, имеют более высокий риск преждевременной смерти.
Рамблер 04 сентября в 08:19
Единоборства
Хабиб сразится с Порье за чемпионский титул UFC
В рамках турнира UFC 242 состоится бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедов и Дастином Порье.
Нева Спорт вчера в 22:31
Хоккей
«Трактор» одолел «Амур» в овертайме и одержал первую победу в сезоне
«Амур» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 05:31
Футбол
Сборная России по футболу впервые обыграла Шотландию
Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.
Профиль 02:29
Культура
Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину
Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
ТАСС 03:05
Политика
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Санкции в отношении Москвы не сильно сказываются на экономике ФРГ, сказал Моринг.
РИА Новости вчера в 21:54
Автоспорт
Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии
Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Музыка
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
Одним из самых масштабных музыкальных событий осени да и всего 2019 года в Волгограде станет концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Волгоград Арена».
КП - Волгоград вчера в 08:35
Политика
Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Денисовой
Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщил в субботу, 7 сентября, адвокат Николай Полозов, представляющий интересы моряка Дениса Гриценко.
Известия 04:45
Политика
Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции
"Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций", - заявил Мариани в эфире местной радиостанции.
Газета.Ru 05:13
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Кино
HBO опубликовал полный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая»
Культуромания 07:49
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который состоял в браке с обладательницей титула «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной, считает, что совершил ошибку в личной жизни.
RuNews24.ru 07:41
Авто
Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер
Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Роналду стал самым быстрым нападающим серии А
Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Матч ТВ 05:50
Политика
Путин заявил о масштабном обмене пленными с Украиной
На пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по поводу обмена пленными вошли в финальную стадию — обмен задержанными «будет крупным и масштабным».
Московский Комсомолец 05 сентября в 05:33