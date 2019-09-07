Футбол

Газета.RuГазета.RuСемья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву

3 фото
У полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле произошло радостное событие. Семья футболиста - его жена и маленькая дочь Кайя - прилетели в Москву. Фотографию, на которой немецкий хавбек позирует с дочерью, он опубликовал в своем инстаграме.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

К Шюррле приехала супруга с дочкой. Фото

Спорт-Экспресс04:16

Супруга и дочь футболиста «Спартака» Шюррле прилетели в Москву

Чемпионат05:31

Семья Шюррле прилетела в Москву

Матч ТВ06:08

Супруга Шюррле с дочерью прилетели в Москву

Sport24.ru05:45

Семья Шюррле прилетела в Москву

Sportbox.RU06:08

Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву

Газета.Ru05:47

Семья Шюррле прилетела в Москву

Бомбардир.ру07:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Политика

Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста

Интерфакс 08:02
Политика

В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.
Парламентская газета 07:11
Шоу-бизнес

Лолита назвала причину расставания с мужем

РИА Новости 03:18
Политика

Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ

Российская газета 07:58
Космос

Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»

Московский Комсомолец 03:53
Экономика

Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет

В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Теннис

Медведев в финале US Open сыграет с Надалем

Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Политика

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Наука

Назван напиток, который доведет до рака даже здорового человека

Масштабное исследование, опубликованное в журнале JAMA internal medicine Американской медицинской ассоциации, показало, что люди, ежедневно употребляющие газировку, имеют более высокий риск преждевременной смерти.
Рамблер 04 сентября в 08:19
Единоборства

Хабиб сразится с Порье за чемпионский титул UFC

В рамках турнира UFC 242 состоится бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедов и Дастином Порье.
Нева Спорт вчера в 22:31
Хоккей

«Трактор» одолел «Амур» в овертайме и одержал первую победу в сезоне

«Амур» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 05:31
Футбол

Сборная России по футболу впервые обыграла Шотландию

Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.
Профиль 02:29
Культура

Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину

Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
ТАСС 03:05
Политика

В Германии оценили последствия от ответных российских санкций

Санкции в отношении Москвы не сильно сказываются на экономике ФРГ, сказал Моринг.
РИА Новости вчера в 21:54
Автоспорт

Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии

Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Политика

Россия и Украина провели обмен. Главное

РБК 07:43
Музыка

«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде

Одним из самых масштабных музыкальных событий осени да и всего 2019 года в Волгограде станет концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Волгоград Арена».
КП - Волгоград вчера в 08:35
Политика

Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Денисовой

Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщил в субботу, 7 сентября, адвокат Николай Полозов, представляющий интересы моряка Дениса Гриценко.
Известия 04:45
Политика

Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции

"Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций", - заявил Мариани в эфире местной радиостанции.
Газета.Ru 05:13
Хоккей

Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку

Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Происшествия

Турист из России утонул во Вьетнаме

REGNUM 02:32
Кино

HBO опубликовал полный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая»

Культуромания 07:49
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии сожалеет о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной

Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который состоял в браке с обладательницей титула «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной, считает, что совершил ошибку в личной жизни.
RuNews24.ru 07:41
Авто

Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер

Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Здоровье

В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов

REGNUM 01:27
Футбол

Роналду стал самым быстрым нападающим серии А

Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Матч ТВ 05:50
Политика

Путин заявил о масштабном обмене пленными с Украиной

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по поводу обмена пленными вошли в финальную стадию — обмен задержанными «будет крупным и масштабным».
Московский Комсомолец 05 сентября в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник и нападающий дортмундской «Боруссии», выступающий на правах аренды за московский «Спартак».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное