Семья советского конструктора Сергея Королева пригласила основателя SpaceX Илона Маска в Москву. Об этом рассказал внук конструктора Андрей Королев.

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Штирии "Формулы-1".

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 173

Гаджеты Windows 10 освоила синхронизацию сразу с несколькими смартфонами Операционная система Windows 10 освоила синхронизацию сразу с несколькими смартфонами.

Политика Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом Статья в газете The New York Times о связях России с талибами — сфабрикованный информационный вброс.

Авто Wuling запускает модель Hong Guang V 1.2L MPV Китайская фирма Wuling представила новую модель Hong Guang версии V 1.2L.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Футбол «Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Takvim.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера. 13

Экономика Agrarheute: европейских фермеров тревожат прогнозы по урожаю российского зерна Аналитические прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA) по поводу урожая зерна в России вызвали негодование у многих фермеров из Европы, передает немецкое издание Agrarheute. 2