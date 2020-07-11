Общество
ТАСССемья конструктора Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву
Семья советского конструктора Сергея Королева пригласила основателя SpaceX Илона Маска в Москву. Об этом рассказал внук конструктора Андрей Королев.
Читать в источнике
Оценить238
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Космос
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 со спутниками Starlink
SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой спутников Starlink, сообщается на странице компании у в Twitter.
Rambler News Service 10:28
Культура
«Триумфальную арку» Магритта продали на торгах за почти $22,5 млн
Аргументы и Факты вчера в 17:31
Футбол
Первушин: «Для „Тамбова“ еще ничего не потеряно. Никакого уныния нет»
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение команды от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 28-го тура РПЛ.
Sport24.ru 11:18
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Штирии "Формулы-1".
Газета.Ru 11:00
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Здоровье
Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о коронавирусе
Китайская специалистка по вирусологии, бежавшая из страны, обвиняет власти КНР в сокрытии коронавируса.
Московский Комсомолец 02:54
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Футбол
Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
RT на русском 10:56
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru вчера в 18:05
Гаджеты
Windows 10 освоила синхронизацию сразу с несколькими смартфонами
Операционная система Windows 10 освоила синхронизацию сразу с несколькими смартфонами.
Актуальные Новости 00:55
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Политика
Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком данные о беременности от него
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала фейком сообщения о своей беременности от главы государства.
РБК 11:09
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Политика
Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом
Статья в газете The New York Times о связях России с талибами — сфабрикованный информационный вброс.
Известия 09:34
Авто
Wuling запускает модель Hong Guang V 1.2L MPV
Китайская фирма Wuling представила новую модель Hong Guang версии V 1.2L.
Car.ru вчера в 11:24
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Футбол
«Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу
Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Takvim.
Газета.Ru 09:03
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
ИнфоСМИ 06:51
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета вчера в 10:40
Экономика
Agrarheute: европейских фермеров тревожат прогнозы по урожаю российского зерна
Аналитические прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA) по поводу урожая зерна в России вызвали негодование у многих фермеров из Европы, передает немецкое издание Agrarheute.
Народные новости 10:49
Здоровье
Ограничения в Волгоградской области продлили до 31 июля
Действие ограничительных мероприятий в Волгоградской области было решено продлить до конца месяца, 31 июля.
Волгоградская правда 10:27
Футбол
Евгеньев: последние два матча сложились неудачно, но мы не падаем духом
Футболисты московского "Динамо" не падают духом после поражений в двух последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и надеются одержать победу в домашней игре с самарскими "Крыльями Советов", заявил защитник столичного клуба Роман Евгеньев.
РИА Новости 10:34