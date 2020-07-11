Общество

ТАССТАСССемья конструктора Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву

Семья советского конструктора Сергея Королева пригласила основателя SpaceX Илона Маска в Москву. Об этом рассказал внук конструктора Андрей Королев.
Читать в источнике
Комментировать245

Подробнее о событии

Семья академика Королева пригласила Маска в Москву

Известия11:06

Роскосмос не согласился с Илоном Маском в оценке Королева

Газета.Ru09:53

Семья Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву

РБК09:30

Внук Королёва рассказал о беседе с Илоном Маском

RT на русском08:08

Опубликовано видео разговора Илона Маска с родственниками Сергея Королева

ТК Звезда10:03

Семья конструктора Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву

ТАСС09:43

«Роскосмос» ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве

РИА Новости05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

BFM.ru 07:11
350
Космос

SpaceX перенесла запуск Falcon 9 со спутниками Starlink

SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой спутников Starlink, сообщается на странице компании у в Twitter.
Rambler News Service 10:28
4
Культура

«Триумфальную арку» Магритта продали на торгах за почти $22,5 млн

Аргументы и Факты вчера в 17:31
Футбол

Первушин: «Для „Тамбова“ еще ничего не потеряно. Никакого уныния нет»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение команды от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 28-го тура РПЛ.
Sport24.ru 11:18
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Штирии "Формулы-1".
Газета.Ru 11:00
Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
173
Здоровье

Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о коронавирусе

Китайская специалистка по вирусологии, бежавшая из страны, обвиняет власти КНР в сокрытии коронавируса.
Московский Комсомолец 02:54
23
Происшествия

В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь

Российская газета 09:41
15
Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
127
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
5,6K
Футбол

Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

RT на русском 10:56
Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
22
Футбол

«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru вчера в 18:05
Гаджеты

Windows 10 освоила синхронизацию сразу с несколькими смартфонами

Операционная система Windows 10 освоила синхронизацию сразу с несколькими смартфонами.
Актуальные Новости 00:55
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
213
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
1,6K
Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком данные о беременности от него

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала фейком сообщения о своей беременности от главы государства.
РБК 11:09
1
Экономика

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
847
Политика

Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом

Статья в газете The New York Times о связях России с талибами — сфабрикованный информационный вброс.
Известия 09:34
Авто

Wuling запускает модель Hong Guang V 1.2L MPV

Китайская фирма Wuling представила новую модель Hong Guang версии V 1.2L.
Car.ru вчера в 11:24
Кино

Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix

В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
35
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
5,9K
Футбол

«Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу

Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Takvim.
Газета.Ru 09:03
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
ИнфоСМИ 06:51
13
Наука

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
387
Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
174
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета вчера в 10:40
3,7K
Экономика

Agrarheute: европейских фермеров тревожат прогнозы по урожаю российского зерна

Аналитические прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA) по поводу урожая зерна в России вызвали негодование у многих фермеров из Европы, передает немецкое издание Agrarheute.
Народные новости 10:49
2
Здоровье

Ограничения в Волгоградской области продлили до 31 июля

Действие ограничительных мероприятий в Волгоградской области было решено продлить до конца месяца, 31 июля.
Волгоградская правда 10:27
8
Футбол

Евгеньев: последние два матча сложились неудачно, но мы не падаем духом

Футболисты московского "Динамо" не падают духом после поражений в двух последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и надеются одержать победу в домашней игре с самарскими "Крыльями Советов", заявил защитник столичного клуба Роман Евгеньев.
РИА Новости 10:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Павлович Королёв
Учёный
Советский учёный, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР, академик АН СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное