Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинений актера и считают их запоздалыми, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова.

с чего всё началось

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, отказалась принимать извинения и деньги от актера. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Life Shot со ссылкой на адвоката.

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