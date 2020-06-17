Общество

Вести.RuВести.RuСемья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Ранее 17 июня адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что общался с братом Захарова насчет компенсации и у него есть запись разговора. При этом родные погибшего с самого начала заявляли, что не примут материальную помощь от артиста. Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня.
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с чего всё началось

Адвокат Ефремова поговорил с братом погибшего водителя Захарова

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.
Московский Комсомолец05:38

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры

РИА Новости14:39

Адвокат семьи Захарова опроверг данные о согласии на компенсацию от Ефремова

Lenta.ru09:56

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг данные о компенсации

РБК08:33

Адвокат стороны Захарова: семья не будет брать компенсацию, предложения не было

Телеканал 360°09:07

Адвокат родных погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие принять от него компенсацию

ТАСС07:41

Гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым отодвинули от дел

Московский Комсомолец10:17

«Семье ничего не надо»: Александр Добровинский отказался от помощи Михаила Ефремова

Комсомольская правда06:05
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Политика

Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Интерфакс 13:42
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Общество

В России выросла доля бессимптомных носителей коронавируса

В России выросла доля бессимптомных носителей коронавируса.
Lenta.ru 14:29
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
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Происшествия

В Туле восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
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Армия и оружие

НАТО усилит оборону из-за российских ракет

РИА Новости 13:33
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Футбол

Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько, который ранее работал с казанским легкоатлетом, бронзовым призером ОИ-2000 в Сиднее Денисом Капутиным, а также с являлся тренером олимпийских чемпионов: Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой.
Татар-информ 06:02
Общество

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
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Происшествия

Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП

После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
Lenta.ru 14:35
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Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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Авто

Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors

Калифорнийская марка Rezvani, выпускающая доработанные внедорожники, готовится представить свою новинку Hercules.
Somanyhorses 14:20
Происшествия

Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

РБК 13:46
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Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
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Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
12
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
9
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
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Футбол

«Ювентус» и «Наполи» назвали стартовые составы на финал Кубка Италии

Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Маурицио Сарри назвал стартовый состав на финальный матч Кубка Италии против «Наполи».
Матч ТВ 14:06
Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
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Здоровье

В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
МордовМедиа 10:01
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Политика

У офиса Зеленского в Киеве проходит митинг с требованием его отставки

Газета.Ru 04:49
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Общество

Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
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Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

ТАСС вчера в 19:54
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Армия и оружие

Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном

Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
Российская газета 14:17
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Политика

Bloomberg: 80 ветеранов отправили на самоизоляцию перед встречей с Путиным на параде Победы

Ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы 24 июня, отправили в самоизоляцию перед встречей с президентом Владимиром Путиным, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знающих детали подготовки к мероприятию.
Forbes 13:31
Футбол

УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы - 2020.
Газета.Ru 13:32
Общество

В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru 11:49
287
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Общество

Эксперимент: в Берлине почти 30 лет отдавали детей с улицы педофилам

Как сообщает портал DW.com, бездомных детей отдавали на усыновление педофилам.
РЕН ТВ 02:48
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Футбол

Педро согласовал контракт с «Ромой»

Римский клуб уже согласовал с 32-летним футболистом условия личного контракта.
Soccer.ru 08:23
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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