Общество
Вести.RuСемья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Ранее 17 июня адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что общался с братом Захарова насчет компенсации и у него есть запись разговора. При этом родные погибшего с самого начала заявляли, что не примут материальную помощь от артиста. Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня.
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с чего всё началось
Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.Московский Комсомолец05:38
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«Семье ничего не надо»: Александр Добровинский отказался от помощи Михаила Ефремова
Комсомольская правда06:05
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Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня. Точную дату власти региона назовут в ближайшее время.
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Верные поклонники, которые подписаны на Бритни Спирс в Instagrm, знают, что певица с марта мечтала подстричь челку.
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
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Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
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Интерфакс 05:55
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Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
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По этим данным, новые процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут не ранее 2021 года.
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Экономика
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Общество
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Готовятся и в Германии, конечной точке газопровода: в Бундестаге призвали ответить на возможные новые санкции США в отношении проекта контрсанкциями.
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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
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Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
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Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
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США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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