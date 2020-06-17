Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.

с чего всё началось

Ранее 17 июня адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что общался с братом Захарова насчет компенсации и у него есть запись разговора. При этом родные погибшего с самого начала заявляли, что не примут материальную помощь от артиста. Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня.

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

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