Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.

с чего всё началось

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о готовности брата погибшего Сергея Захарова обсудить вопрос компенсации. Позднее юрист семьи Захаровых Александр Добровинский опроверг эту информацию и заявил, что семья наотрез отказывается от любой помощи.

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Игры Создатели обновлённой Destroy All Humans! рассказали о философии ремейка и показали 12 минут игрового процесса Продюсер Деннис Шайфер (Dennis Schiefer) и помощник творческого руководителя Black Forest Games Штефан Шмитц (Stefan Schmitz) в интервью IGN рассказали, что делает ремейк Destroy All Humans! особенным, и показали 12 минут геймплея.

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики». 639

Общество В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке» Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Наука В Австралии спроектирован съедобный робот-хобот Откушенный кусочек хобота не несет угрозы, чего не скажешь о датчиках и электронике. 15

Футбол Воронежский «Факел» получил лицензию на следующий сезон в ФНЛ Российский футбольный союз уведомил воронежский «Факел» о том, что нашему клубу выдана Лицензия на следующий сезон.

Футбол УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 28

Происшествия Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет. 3

Общество Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС. 27

Здоровье Роддома Москвы проверят после жалоб президенту на агрессивное акушерство Минздрав предписал Департаменту здравоохранения Москвы провести проверку всех роддомов после сообщений о фактах агрессивного акушерства и ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Политика Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. 1,7K

Здоровье Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты могут помочь снизить высокий уровень холестерина в крови.

Общество Температура в Москве побила рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета. 74

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 893

Политика В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавирусной инфекции нового типа установили специальный туннель. 1,7K

Здоровье Специалисты назвали реорганизацию омских лабораторий разрушением системы В Ассоциации отмечают, что реорганизацию сети лабораторий власти решили провести, не спрашивая мнения главных специалистов региона и России по лабораторной диагностике, а также без учета мнения профессиональных общественных объединений, которым является и Федерация лабораторной медицины. 6

Политика Трамп решил оставить Германию «без защиты от России» Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч. 78

Общество Россия ответила на слухи о прекращении поставок газа в Белоруссию Слухи о прекращении поставок российского газа в Белоруссию с 1 июля не имеют под собой никаких оснований.