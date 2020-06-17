Общество
Газета.RuАдвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о готовности брата погибшего Сергея Захарова обсудить вопрос компенсации. Позднее юрист семьи Захаровых Александр Добровинский опроверг эту информацию и заявил, что семья наотрез отказывается от любой помощи.
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с чего всё началось
Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.Московский Комсомолец05:38
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«Семье ничего не надо»: Александр Добровинский отказался от помощи Михаила Ефремова
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