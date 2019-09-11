Политика
Lenta.ruСемья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
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с чего всё началось
Семья предполагаемого американского агента Олега Смоленкова спешно покинула свой дом в Стаффорде (штат Виргиния) при виде журналиста одного из американских СМИ, сообщил «РИА Новости» владелец дома напротив Грег Талли.Коммерсантъвчера в 21:06
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