с чего всё началось

Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.

Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США

Общество Подсчитаны расходы россиян на домашний быт Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Украинская Рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада Украины во втором чтении утвердила закон, предложенный лидером страны Владимиром Зеленским, о процедуре импичмента президента.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Политика Горизбирком утвердил победу Беглова на выборах губернатора Петербурга Горизбирком утвердил итоги голосования на выборах губернатора Петербурга, на которых победил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, сообщил председатель комиссии Виктор Миненко на итоговом заседании.

Гаджеты Apple представила новые iPhone и назвала цены на них в России Компания Apple презентовала новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Политика Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.

Происшествия Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.

Политика Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.

Религия Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник 11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Хоккей Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Космос К Земле мчится астероид-мутант: ученые вычислили дату появления Астрономы бьют тревогу, касательно приближения огромного астероида-мутанта, который несет опасность для всего человечества.

Происшествия Налетчики на BMW напали на инкассаторов в Подмосковье В Щелкове двое мужчин напали на инкассаторов и похитили, по предварительным данным, около 15 млн рублей.

Происшествия Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей Управление Роспотребнадзора вынесло в отношении виновных 16 постановлений об административных штрафах на сумму около 2 млн руб. Напомним, случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы.

Политика Украина приостановила расторжение соглашений с Россией Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Футбол Сборная Бразилии сенсационно уступила Перу Сборная Бразилии в товарищеском матче проиграла сборной Перу со счетом 1-0.