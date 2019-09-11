Политика
Lenta.ruСемья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
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СТАФФОРД, 11 сен — РИА Новости. Семья, предположительно, информатора США Олега Смоленкова спешно покинула дом в городе Стаффорд, штат Виргиния, при виде журналиста одного из американских СМИ, сообщил в среду РИА Новости владелец дома напротив Грег Талли.РИА Новости03:44
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