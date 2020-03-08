Происшествия

Вести.RuВести.RuЗащита питерского убийцы пообещала помощь семье подростка

Защита юноши, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге, готова сотрудничать со следствием, заявил адвокат Артем Баконин. А его семья – оказывать помощь близким погибшего. Сейчас проводятся следственные мероприятия.
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с чего всё началось

Семье застреленного в Петербурге подростка помогут — адвокат сына судьи

Петербургские следователи задержали школьника, которого подозревают в убийстве друга. Адвокат подростка выразил соболезнования семье погибшего и обещал дальнейшую помощь. Сейчас сын колпинского судьи находится у следователей и пока не общался со своим адвокатом.
Телеканал 360°06:40

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Защита подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге будет сотрудничать со следствием

ТАСС08:10

Защита подростка, подозреваемого в убийстве школьника в Колпино, намерена сотрудничать со следствием

Телеканал Санкт-Петербург07:41

Адвокат Артём Баконин будет защищать сына судьи. Семье убитого в Колпино подростка обещана всяческая помощь

Фонтанка.Ру07:23

Семья подростка, подозреваемого в убийстве сверстника, готова оплатить похороны

Петербургский дневник07:06

Семье застреленного в Петербурге подростка помогут — адвокат сына судьи

Телеканал 360°06:40

Семья задержанного по подозрению в убийстве подростка в Колпино оплатит его похороны

78.ru06:31

Адвокат сына судьи из Петербурга прокомментировал его задержание

РЕН ТВ05:36
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Энергетика

Мировые цены на нефть обрушились, обновив антирекорд

Нефть сорта Brent обновила антирекорд лета 2017 года и торговалась дешевле $46, передает Прайм.
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Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Уральский меридиан вчера в 02:42
Общество

Малышева рассказала о жизни своих сыновей в США

Старший сын Малышевой Юрий закончил ординатуру по хирургии и покинул страну, теперь он проживает в США.
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Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат

Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
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Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах

Газета.Ru 18:05
Финансы

Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 77 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:08 мск В последний раз евро превышал данную отметку в январе 2019 года.
ТАСС 06 марта в 06:35
Хоккей

ЦСКА обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф

Победой ЦСКА над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:2 завершился четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, состоявшийся 8 марта.
Красная весна 13:47
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

Несовершеннолетний сын судьи одного из кассационных судов задержан в Петербурге по подозрению в убийстве своего приятеля-подростка.
BFM.ru 05:25
Происшествия

Массовая перестрелка байкеров произошла в США

Газета.Ru 17:08
Политика

Трамп назвал The New York Times позором журналистики

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики из-за распространения ложной информации о нем.
Известия 17:56
Общество

ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну

Коронавирус нового типа, появившейся в китайском Ухане в конце прошлого года, распространился на 101 страну.
ТК Звезда 18:35
Здоровье

Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса

В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
РБК 11:04
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag 04:51
Политика

Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом

Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
Газета.Ru 13:38
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера

Soccer.ru 13:57
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Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

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Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
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Биатлон

Мартен Фуркад: «Это был кошмар»

Французский биатлонист Мартен Фуркад остался разочарован результатом масс-старта в Нове-Место, где он занял 14-е место с тремя промахами.
Матч ТВ 10:39
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru 11:04
Армия и оружие

Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса

РИА Новости 11:15
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Гаджеты

Выход iPhone 12 с 5G может задержаться

Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
The GEEK вчера в 05:08
Политика

В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей

В остальной части страны превалирует французский язык. Телеканал отмечает, что вооруженные люди совершили нападение в субботу.
РИА Новости 18:57
Фигурное катание

Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве

Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
News.ru 11:10
Общество

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 06 марта в 18:24
Общество

Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
РИА Новости 14:26
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5

REGNUM вчера в 01:11
Армия и оружие

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
РИА Новости 02:05
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале

Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
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