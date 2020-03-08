Петербургские следователи задержали школьника, которого подозревают в убийстве друга. Адвокат подростка выразил соболезнования семье погибшего и обещал дальнейшую помощь. Сейчас сын колпинского судьи находится у следователей и пока не общался со своим адвокатом.

с чего всё началось

Защита юноши, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге, готова сотрудничать со следствием, заявил адвокат Артем Баконин. А его семья – оказывать помощь близким погибшего. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

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