Происшествия
Вести.RuЗащита питерского убийцы пообещала помощь семье подростка
Защита юноши, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге, готова сотрудничать со следствием, заявил адвокат Артем Баконин. А его семья – оказывать помощь близким погибшего. Сейчас проводятся следственные мероприятия.
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с чего всё началось
Петербургские следователи задержали школьника, которого подозревают в убийстве друга. Адвокат подростка выразил соболезнования семье погибшего и обещал дальнейшую помощь. Сейчас сын колпинского судьи находится у следователей и пока не общался со своим адвокатом.Телеканал 360°06:40
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Защита подростка, подозреваемого в убийстве школьника в Колпино, намерена сотрудничать со следствием
Телеканал Санкт-Петербург07:41
Семья подростка, подозреваемого в убийстве сверстника, готова оплатить похороны
Петербургский дневник07:06
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Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
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Старший сын Малышевой Юрий закончил ординатуру по хирургии и покинул страну, теперь он проживает в США.
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
Финансы
Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 77 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:08 мск В последний раз евро превышал данную отметку в январе 2019 года.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф
Победой ЦСКА над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:2 завершился четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, состоявшийся 8 марта.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Несовершеннолетний сын судьи одного из кассационных судов задержан в Петербурге по подозрению в убийстве своего приятеля-подростка.
Происшествия
Массовая перестрелка байкеров произошла в США
Политика
Трамп назвал The New York Times позором журналистики
Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики из-за распространения ложной информации о нем.
Общество
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Коронавирус нового типа, появившейся в китайском Ухане в конце прошлого года, распространился на 101 страну.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом
Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Биатлон
Мартен Фуркад: «Это был кошмар»
Французский биатлонист Мартен Фуркад остался разочарован результатом масс-старта в Нове-Место, где он занял 14-е место с тремя промахами.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Армия и оружие
Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Гаджеты
Выход iPhone 12 с 5G может задержаться
Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
Политика
В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей
В остальной части страны превалирует французский язык. Телеканал отмечает, что вооруженные люди совершили нападение в субботу.
Фигурное катание
Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве
Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5
Армия и оружие
В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.