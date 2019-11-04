Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.

Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

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