Происшествия

RT на русскомRT на русскомСемьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
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Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

RT на русском20:34

Семьям погибших моряков владелец танкера «Залив Америка» выплатит по миллиону рублей

КП - Владивостоквчера в 22:39

Судовладелец выплатит семьям погибших моряков танкера «Залив Америка» по миллиону рублей

Вести.Ru19:56

Судовладелец выплатит семьям погибших на танкере «Залив Америка» по 1 млн рублей

ТАСС19:19

Семьям погибших моряков танкера «Залив Америка» выплатят по миллиону рублей

РИА Новости19:03

Судовладелец выплатит по 1 млн руб. семьям погибших при взрыве на танкере в Находке

Интерфакс18:51

Семьям погибших на танкере «Залив Америка» выплатят по ₽1 млн

РБК20:08
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