Происшествия
RT на русскомСемьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
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Судовладелец выплатит по 1 млн руб. семьям погибших при взрыве на танкере в Находке
Интерфаксвчера в 18:51
Семьям погибших моряков владелец танкера «Залив Америка» выплатит по миллиону рублей
КП - Владивосток02 ноября в 22:39
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