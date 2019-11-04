Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.

Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Общество Медведев сравнил цены на интернет в России и США Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.

Общество Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.

Политика Соперница Трампа обвинила его в желании украсть нефть у Сирии Сенатор Демократической партии США от штата Гавайи Тулси Габбард, которая планирует баллотироваться в президенты в 2020 году, обвинила действующего американского лидера Дональда Трампа в намерении захватить сирийские нефтяные месторождения.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Общество Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.

Происшествия В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.

Хоккей Кузнецов стал второй звездой матча с «Калагари» Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Калгари Флеймз».

Шоу-бизнес Вера Брежнева предстала перед фанатами в латексном костюме Вера Брежнева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором исполнила танец перед зеркалом в черном костюме из латекса и маске женщины-кошки.

Экономика Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.

Общество Названы укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет осенью, в условиях перепада температур.

Футбол Мама Рабьо готова организовать уход сына из «Ювентуса» Рабио Как сообщает Le Journal du Dimanche, мать футболиста Вероник, которая является его агентом, начала поиски нового клуба для своего сына.

Авто «АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили С 1 по 30 ноября во всех дилерских центрах LADA в России действуют специальные условия на покупку автомобилей.