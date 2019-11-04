Происшествия

RT на русскомRT на русскомСемьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
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Назван размер компенсации семьям моряков, погибших при взрыве на танкере в Находке

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Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

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Судовладелец выплатит семьям погибших моряков танкера «Залив Америка» по миллиону рублей

Вести.Ruвчера в 19:56

Семьям погибших моряков танкера «Залив Америка» выплатят по миллиону рублей

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Семьям погибших моряков владелец танкера «Залив Америка» выплатит по миллиону рублей

КП - Владивосток02 ноября в 22:39
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