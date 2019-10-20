Пресс-служба Министерства труда сообщила, что в ведомстве определились с размером выплат семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае. Трагедия унесла жизни 15 человек. Семьи погибших получат единовременную страховую выплату в размере одного миллиона рублей.

Семьям погибших при прорыве дамбы выплатят по миллиону

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