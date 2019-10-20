Происшествия
ФедералПрессСемьям погибших при прорыве дамбы выплатят по миллиону
Пресс-служба Министерства труда сообщила, что в ведомстве определились с размером выплат семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае. Трагедия унесла жизни 15 человек. Семьи погибших получат единовременную страховую выплату в размере одного миллиона рублей.
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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Умение стоять в очереди впервые сформировалось у трилобитов
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Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
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Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
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Марин Ле Пен попросила исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО.
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Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
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Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Культура
Валдис Пельш признался в жестоком розыгрыше Александра Абдулова
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«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера
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Политика
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Футбол
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Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.
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Тренировку «Баварии» остановили из-за подозрения на инфаркт Толиссо
Полузащитнику футбольного клуба «Бавария» Корентину Толиссо стало плохо во время тренировки немецкой команды, которую пришлось прервать из-за инцидента.
Шоу-бизнес
У Маргарины Симоньян родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что родила дочку.
Армия и оружие
Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Политика
Уходящий глава СПЧ планирует заняться преподавательской деятельностью
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, который покинет свой пост в ближайшее время, решил заняться преподавательской деятельностью.
Политика
Лавров рассказал, как ему было стыдно при развале СССР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Россия-1», как ему было стыдно в период развала СССР.
Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером
Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка "Оскара" вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.
Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Армия и оружие
В США решили отложить масштабное серийное производство F-35
Масштабное серийное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 откладывается на срок до 13 месяцев, сообщила журналистам замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).