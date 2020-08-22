В Ярославле семьи погибших при взрыве газа получат по 1 млн рублей
В Ярославле всем семьям трагически погибших при внезапном взрыве газа, прогремевшем накануне в 10-этажном многоквартирном доме, выплатят по 1 млн рублей. О принятом решении губернатор Дмитрий Миронов рассказал в соцсетях. Взрыв газа обрушил перекрытия на нескольких этажах.В источнике
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Семьи погибших при взрыве в доме в Ярославле получат по 1 млн рублей
Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 млн рублей, сообщил ТАСС в субботу мэр Ярославля Владимир Волков. "Семьи погибших, это согласовано с областью, получат по миллиону рублей", - сказал Волков.
ТАСС02:21
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