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Дни24
Дни24

В Ярославле семьи погибших при взрыве газа получат по 1 млн рублей

В Ярославле всем семьям трагически погибших при внезапном взрыве газа, прогремевшем накануне в 10-этажном многоквартирном доме, выплатят по 1 млн рублей. О принятом решении губернатор Дмитрий Миронов рассказал в соцсетях. Взрыв газа обрушил перекрытия на нескольких этажах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Семьи погибших при взрыве в доме в Ярославле получат по 1 млн рублей

Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 млн рублей, сообщил ТАСС в субботу мэр Ярославля Владимир Волков. "Семьи погибших, это согласовано с областью, получат по миллиону рублей", - сказал Волков.
ТАСС02:21
Подробнее о событии
Коммерсантъ Ярославль

Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получат по 1 млн рублей

Коммерсантъ Ярославль03:57
Ярославский регион. Северный край

Дмитрий Миронов: семьи погибших при взрыве газа получат по миллиону рублей

Ярославский регион. Северный край03:01
РИА Новости

Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получат по миллиону рублей

РИА Новости03:18
РБК

Родственники погибших при взрыве в Ярославле получат по 1 млн руб

РБК03:14
Городские новости (г. Ярославль)

Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получит по миллиону рублей c

Городские новости (г. Ярославль)03:13
КП - Ярославль

Фото последствий взрыва газа в жилом доме Ярославля: обрушены два этажа, спасатели разбирают завалы

КП - Ярославль03:42
ТАСС

Семьи погибших при взрыве в доме в Ярославле получат по 1 млн рублей

ТАСС02:21

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Лукашенко заявил о принятии «самого серьезного решения» за 26 лет
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