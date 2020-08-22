В Ярославле семьи погибших при взрыве газа получат по 1 млн рублей

В Ярославле всем семьям трагически погибших при внезапном взрыве газа, прогремевшем накануне в 10-этажном многоквартирном доме, выплатят по 1 млн рублей. О принятом решении губернатор Дмитрий Миронов рассказал в соцсетях. Взрыв газа обрушил перекрытия на нескольких этажах.