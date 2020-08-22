Семьям погибших при взрыве в Ярославле выплатят по 1 млн рублей
Родственники погибших при взрыве в доме в Ярославле получат компенсации в размере 1 млн рублей. Об этом в субботу, 22 августа, «Интерфаксу» сообщили в правительстве региона. «Да, выделят по 1 млн рублей», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о размере выплат.В источнике
Всем пострадавшим в результате трагедии еще раз приношу свои самые глубокие соболезнования. В беде людей не оставим.
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Семьи погибших при взрыве в доме в Ярославле получат по 1 млн рублей
Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 млн рублей, сообщил ТАСС в субботу мэр Ярославля Владимир Волков. "Семьи погибших, это согласовано с областью, получат по миллиону рублей", - сказал Волков.
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