Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

Семьям погибших при взрыве в Ярославле выплатят по 1 млн рублей

Родственники погибших при взрыве в доме в Ярославле получат компенсации в размере 1 млн рублей. Об этом в субботу, 22 августа, «Интерфаксу» сообщили в правительстве региона. «Да, выделят по 1 млн рублей», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о размере выплат.В источнике
Дмитрий Миронов
Всем пострадавшим в результате трагедии еще раз приношу свои самые глубокие соболезнования. В беде людей не оставим.
С чего всё началось
ТАСС

Семьи погибших при взрыве в доме в Ярославле получат по 1 млн рублей

Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 млн рублей, сообщил ТАСС в субботу мэр Ярославля Владимир Волков. "Семьи погибших, это согласовано с областью, получат по миллиону рублей", - сказал Волков.
ТАСС02:21
Подробнее о событии
Коммерсантъ Ярославль

Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получат по 1 млн рублей

Коммерсантъ Ярославль03:57
РИА Новости

Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получат по миллиону рублей

РИА Новости03:18
ТАСС

Семьи погибших при взрыве в доме в Ярославле получат по 1 млн рублей

ТАСС02:21
Первый Ярославский

Дмитрий Миронов - о взрыве газа в доме на Батова: «В беде людей не оставим»

Первый Ярославский03:09
Ярославский регион. Северный край

Дмитрий Миронов: семьи погибших при взрыве газа получат по миллиону рублей

Ярославский регион. Северный край03:01
КП - Ярославль

Фото последствий взрыва газа в жилом доме Ярославля: обрушены два этажа, спасатели разбирают завалы

КП - Ярославль03:42
Городские новости (г. Ярославль)

Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получит по миллиону рублей c

Городские новости (г. Ярославль)03:13

Ученые из США выяснили, почему иммунитет быстро «забывает» коронавирус

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что излишняя активизация иммунитета и прочие нарушения его работы при тяжелой форме коронавируса мешают формированию клеток, вырабатывающих антитела, сообщается в научном журнале Cell.
Ученые из США выяснили, почему иммунитет быстро «забывает» коронавирус
Live24вчера в 10:44
5

Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17
329

Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии

Основная соперница Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская дала интервью польскому каналу «Белсат», сообщив, что если будет решено провести новое голосование, выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства она уже не станет.
Наша версия02:45
437

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
182

Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

Жданов рассказал, что когда они находились в кабинете влавврача, перед ними появился представитель транспортной милиции, продемонстрировав им на мобильном устройстве, что в организме политика обнаружили какое-то вещество.
Evo-rus.com02:11
594

В ФФККР объяснили отсутствие Загитовой в заявке на Кубок России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не заявилась для участия в Кубке России.
Metaratingsвчера в 12:30

Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
3