Общество
Газета.RuРоссияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет. Как и прежде, размер единоразовой выплаты составит 10 тыс. руб. По словам главы государства, эта мера затронет 28 млн детей.
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Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
YA62.ru вчера в 11:46
Наука
Украина и Италия вышли из российского проекта по изучению Вселенной
Киев и Рим отказались от участия в создании астрофизической обсерватории «Гамма-400» для изучения гамма-лучей, поэтому телескоп будет чисто российским, рассказал 24 июня научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.
Известия вчера в 20:46
Здоровье
3371 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае
Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за минувшие сутки в регионе не зафиксировали 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за минувшие сутки.
АМИТЕЛ 22 июня в 01:44
Политика
Онищенко назвал самое безопасное место в мире
Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
РИА Новости 04:16
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Здоровье
Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка
Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал об особенностях перстневидноклеточного рака желудка, который в 55% случаев обнаруживается на стадии тотального поражения желудка.
Российская газета 00:52
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Происшествия
Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда
В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
Гаджеты
Samsung готовит самый дешевый смартфон Galaxy A01 Core на Android 10
Южнокорейский техногигант Samsung планирует выпустить самую дешевую модель в линейке Galaxy.
Актуальные Новости 02:02
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 64 новых случая заражения коронавирусом
64 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 21 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21 июня в 04:55
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета 22 июня в 11:17
Армия и оружие
Составлен регламент парада Победы в Москве 24 июня
В Москве 24 июня нынешнего года состоится парад, посвященный победе СССР в войне с Германией 1941-1945 годов.
Актуальные Новости 02:07
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон одела детей в дешевую одежду для праздничного фото
Герцогиня Кембриджская Кэтрин нарядила своих детей в недорогую одежду из масс-маркета для участия в фотосессии в честь Дня отца.
Профиль 22 июня в 10:31
Армия и оружие
В Моздоке прошел воздушный парад Победы
В Моздоке прошел воздушный парад Победы. Над главной площадью города пролетели 4 борта МИ-24 и 4 борта МИ-8.
ГТРК Алания 03:21
Политика
Путин: мир нуждается в создании общей системы безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта для сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки, среди которых создание общей надёжной системы безопасности.
RT на русском 04:00
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Общество
В Югре коронавирусом заразились еще 319 человек
Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах Югры. В Югре за минувшие сутки коронавиирусом заразились еще 319 человек.
УралПолит.Ru вчера в 02:13
Происшествия
Отец погибшей на Бали блогерши Тропицель обвинил в ее смерти бойфренда
В материале говорится, что отец погибшей блогерши Анастасии Тропицель винит в случившемся ее бойфренда – мотоинструктора Виктора.
Gazeta.SPb вчера в 12:30
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
После недавнего инцидента между кораблями ВМС Франции и Турции в Средиземном море, которые были предметом расследования НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон назвал это событие «одной из самых явных демонстраций смерти мозга» Североатлантического альянса.
Международная жизнь вчера в 04:39
Космос
В SpaceX назначили дату запуска ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Планируется запуск десятой партии спутников для широкополосной сети StarX SpaceX на ракете SpaceX Falcon 9 на 23 июня.
ИА Красная Весна 21 июня в 07:38
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
РБК 01:58
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Общество
В Саратовской области открывают фитнес-центры и пляжи
О смягчении ограничительного режима сообщил во вторник, 23 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках заседания координационного совета по предупреждению распространения коронавируса.
Kursk.com вчера в 14:30
Общество
7176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Происшествия
В Костромских санаториях обнаружили более 10 заражённых рабочих
Кострома, 23 июня 2020, 11:55 — REGNUM В Костромской области у рабочих из нелегальных обсерваций подтвердились новые случаи заражения коронавирусом — сообщает оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:55
Общество
В Екатеринбург на парад Победы приехал Сергей Безруков
В Екатеринбург на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехал актер Сергей Безруков.
Znak.com 01:12
Футбол
Хацкевич: «Работаем над усилением состава „Ротора“ для Премьер-лиги»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, как команда готовится к выступлению в РПЛ в следующем сезоне.
Sport24.ru 02:29
Общество
В Новокузнецке прошёл парад Победы
В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день в России объявлен нерабочим.
Новокузнецк.ру 01:31
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38