Экономика

СибдомСибдомСемьям с детьми помогут рефинансировать ипотеку под 4,9-6%

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В этом году банки начали активно выдавать семейную госипотеку. Эта программа позволяет родителям, у которых второй и следующие дети родились после 1 января 2018 года, рефинансировать действующую ипотеку или получить ипотечный кредит под льготный процент 4,9–6% годовых.
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Семьям с детьми помогут рефинансировать ипотеку под 4,9-6%

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