Экономика
СибдомСемьям с детьми помогут рефинансировать ипотеку под 4,9-6%
В этом году банки начали активно выдавать семейную госипотеку. Эта программа позволяет родителям, у которых второй и следующие дети родились после 1 января 2018 года, рефинансировать действующую ипотеку или получить ипотечный кредит под льготный процент 4,9–6% годовых.
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Общество
В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Политика
МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Общество
Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу
Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей страшно
Отвечая на вопрос, волнуется ли она сейчас перед сольным выступлением, как и раньше, Пугачева заметила, что переживает.
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Общество
Суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
Футбол
Состав сборной России объявят 5 ноября
5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Экономика
Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Технологии
В России начал работу видеосервис Apple
Общество
1 ноября вступают в силу новые законы
Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери
На фотографии, которой поделилась девушка, запечатлены три поколения знаменитой семьи: сама Алла Вербер, ее мама и дочь Катя.
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами
Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Происшествия
Задержан криминальный лидер Ульяновской области
Сотрудники полиции задержали в Ульяновской области 39-летнего Романа Халимонова, известного в криминальных кругах как Рома Попенок.
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у Danske Bank
ЦБ уточняет, что лицензию аннулировали по требованию самого банка, так как его акционер принял решение ликвидировать организацию.
Происшествия
Появилось видео с моментом убийства экс-мэра Киселевска
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: «Нам забивали после детских ошибок»
«ПСЖ» и «Монако» забивали нам после детских ошибок.
Политика
В России появится инженерный центр для самолета CR929
Инженерный центр дальнемагистрального самолета CR929 будет создан в России с филиалом в Китае, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Происшествия
Во Владимирской области загорелся торговый центр
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
Происшествия