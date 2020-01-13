В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями. В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, говорится в пояснительной записке.

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Происшествия В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.

Космос Президент РАН Александр Сергеев о существовании внеземных цивилизаций Как рассказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ известный физик, президент Российской Академии наук академик Александр Сергеев, вся Вселенная состоит из одних и тех же химических элементов – звёзды, планеты и экзопланеты.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.

Экономика Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.

Наука Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок Ученые увеличили уровень сестрина в мышцах, в результате чего даже без тренировок мышцы мух выглядели лучше, чем у тех же мух после тренировок.

Экономика Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.

Энергетика Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.