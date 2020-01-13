Общество
Российская газетаСемьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями. В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, говорится в пояснительной записке.
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Политика
СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии
Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»
НАТО в этом году собирается отреагировать на размещение российских комплексов с новой ракетой 9M729 (по классификации НАТО — SSC-8).
Армия и оружие
В ВВО на круглосуточное дежурство заступили расчёты радиоэлектронной борьбы
Расчеты новых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2» заступили на круглосуточное дежурство в Восточном военном округе (ВВО).
Общество
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Гаджеты
Флагману OnePlus 8 достанется лучший экран для смартфона
Политика
Трюдо высказался о погибших в Иране подданных Канады
Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит по ошибке Ираном из-за напряженности в регионе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Кино
«Молимся»: Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона полюбившегося всем отечественного сериала «Сваты».
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
Космос
Президент РАН Александр Сергеев о существовании внеземных цивилизаций
Как рассказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ известный физик, президент Российской Академии наук академик Александр Сергеев, вся Вселенная состоит из одних и тех же химических элементов – звёзды, планеты и экзопланеты.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые увеличили уровень сестрина в мышцах, в результате чего даже без тренировок мышцы мух выглядели лучше, чем у тех же мух после тренировок.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку
Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
Происшествия
В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Кино
В сети появилось видео о создании спецэффектов для «Ведьмака»
Энергетика
Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Общество
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Общество
На первом в 2020 году заседании правительства Алтайского края обсудят планы дорожных работ, получение муниципалитетами паспортов готовности к зиме, а также уборку снега на улицах городов
На обсуждение будут вынесены три вопроса. Среди них – планы проведения дорожных работ в Алтайском крае в 2020 году.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с Телегиным
Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.