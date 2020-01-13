Общество
Российская газетаСемьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями. В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, говорится в пояснительной записке.
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Здоровье
Мальчика без глаза не признают инвалидом в Ростове
У ребенка в 1,5 года выявили рак сетчатки, после чего ему сделали сложнейшую операцию.
Политика
Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
Политика
Зеленский назначил жену в совет, которым руководила супруга Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою супругу Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурного-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" в Киеве.
Политика
Исполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер Бганба
Парламент Абхазии назначил главу правительства Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики после принятия отставки Рауля Хаджибмы, передает «Sputnik Абхазия».
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing
Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
Футбол
«Эрдоган забрал у меня все»: Хакан Шукюр о том, как стал таксистом
Прошло не так много времени с момента завершения футбольной карьеры Хакана Шукюра, но футболист вынужден работать таксистом.
Экономика
Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Общество
Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением
13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Футбол
Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Наука
Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо для себя пользы
Группа зарубежных орнитологов выяснила, что попугаи жако безвозмездно помогают сородичам добывать еду.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
Автоспорт
Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Культура
В Екатеринбурге стартует последний «Старый Новый рок»
Наука
Чай влияет на продолжительность жизни человека
Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Общество
Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения
Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Гаджеты
Samsung и Xiaomi, подвиньтесь. Еще одна компания заявила о скором выпуске флагмана на Snapdragon 865
Глава компании Realme Ди Бинчжон (Li Bingzhong), который ранее был вице-президентом Oppo, в последнем интервью сделал интересное заявление относительно грядущего флагманского смартфона.
Гаджеты
OnePlus представила OLED-экран с частотой обновления 120 Гц
Дисплей получил частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации 240 Гц и 10-битный HDR.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Политика
Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани
Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.