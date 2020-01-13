Общество

Российская газетаРоссийская газетаСемьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями. В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, говорится в пояснительной записке.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Маткапиталу облегчат смену банка

Российская газета10:43

Семьям с детьми упростят рефинансирование ипотеки

Телеканал 360°07:46

И.Яровая внесла в Госдуму проект о переходе на ипотеку с выгодными условиями с использованием маткапитала

Агентство Москва02:34

В Госдуму внесен законопроект об упрощенном переходе на льготную ипотеку

РБК05:21

Яровая внесла в Думу законопроект об упрощении перехода на выгодную ипотеку с маткапиталом

ТАСС03:46

Госдума упростит переход на льготную ипотеку на средства маткапитала

REGNUM02:58

Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

Lenta.ru06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Технологии

Глава Xiaomi рассказал, как появилось название компании

Об истории китайской корпорации рассказал ее генеральный директор Лэй Цзюнь. Слова руководителя Xiaomi привело издание Mydrivers.
Телеканал 360° 03:31
Недвижимость

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК 22:04
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Политика

Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках

Сотрудники Госдепартамента США, которые занимаются вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на диппредставительства Соединенных Штатов.
Известия 21:29
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости 21:43
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Peopletalk 05:07
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 19:55
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года

В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
RT на русском 12:26
Политика

Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела»

Российские хакеры атаковали серверы украинской газовой компании Burisma, которая широко обсуждалась в контексте «украинского скандала» в США и запущенной на этом фоне процедуре импичмента президенту Дональду Трампу.
РБК 21:29
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

РИА Новости 03:27
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Газета.Ru 21:42
Политика

СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
РБК 20:04
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 11 января в 03:08
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях»

Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.
RuNews24.ru 04:35
Общество

На первом в 2020 году заседании правительства Алтайского края обсудят планы дорожных работ, получение муниципалитетами паспортов готовности к зиме, а также уборку снега на улицах городов

На обсуждение будут вынесены три вопроса. Среди них – планы проведения дорожных работ в Алтайском крае в 2020 году.
Катунь 24 08:07
Политика

Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Lenta.ru 10:34
Гаджеты

Все модели iPhone 5G выйдут в этом году

Позже авторитетный аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут запущены во второй половине 2020 года.
iXBT.com 00:43
Происшествия

В Иркутске произошло загрязнение реки Ангара

Загрязнение реки Ангара жидкими отходами зафиксировано в Иркутске.
ТАСС вчера в 01:06
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 18:10
Футбол

В «Барселоне» официально сменился тренер

Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.
Вести.Ru 18:23
Шоу-бизнес

Певица Валерия с иронией ответила на призыв навсегда уехать из России

Певица Валерия прокомментировала требование покинуть Россию навсегда со стороны пользовательницы Instagram.
iReactor 22:15
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Армия и оружие

Трое военных ВСУ пострадали в результате пожара в блиндаже в Донбассе

REGNUM 06:38
Здоровье

В астраханском онкодиспансере сменился главврач

Ранее Артём Шишлонов работал главным врачом астраханской областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги и больницей Харабалинского района Астраханской области.
Астраханские новости 06:59
Авто

При заправке некоторые водители допускают пять ошибок

Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
ToDay News Ufa 10 января в 23:39
Космос

Эксперты назвали самые подходящие планеты для жизни инопланетян

Астрономы из США рассказали о самых пригодных для жизни планетах.
Live24 03:34
Армия и оружие

Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на дежурство в ВВО

Для выполнения задач привлечены расчеты новых комплексов радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2, поступивших на вооружение войск амурского объединения в 2019 году.
РЕН ТВ 21:36
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM 17:32
Политика

Варшава решила не отмечать юбилей освобождения от фашистов

Труд 12:29
Автоспорт

Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»

Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
News.ru 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное