Общество

Российская газетаРоссийская газетаСемьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями. В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, говорится в пояснительной записке.
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