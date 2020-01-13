В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями. В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, говорится в пояснительной записке.

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

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