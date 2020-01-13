Общество
Российская газетаСемьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями. В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, говорится в пояснительной записке.
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Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
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Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
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Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки питомцев
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Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
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В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
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Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной
Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.
Экономика
Госдума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрии
Госдума 16 июля приняла в первом чтении законопроект, разрешающий банкам собирать биометрические данные клиентов.
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Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
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Модель Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы
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Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Общество
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Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Здоровье
Врач объяснила, почему путаются волосы
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Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
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«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
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Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
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Екатерина Стриженова поделилась видео со дня рождения Николая Носкова
Популярная российская ведущая Екатерина Стриженова решила поделиться в Сети видео, снятым на дне рождении певца Николая Носкова.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.
Общество
Nissan планирует выйти из альянса с Renault
Японская компания Nissan ускорила разработку плана по разрыву связей с французской Renault.