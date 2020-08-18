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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf
).
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Трамп рассказал о выводе из доклада сената о «российском деле»

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В сенате США заявили об «указании» Путина взломать серверы демократов

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Lenta.ru

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Сенаторы США обвинили Россию во взломе сервера демократов в 2016 году

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В сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

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РИА Новостивчера в 09:34
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