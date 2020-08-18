Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 12:41
Подробнее о событии
Lenta.ru

Опубликована последняя часть доклада о вмешательстве России в выборы США

Lenta.ruвчера в 15:10
ТАСС

Трамп не читал доклад комитета Сената о приписываемом России вмешательстве в выборы в США

ТАСС18:39
РИА Новости

Трамп рассказал о выводе из доклада сената о «российском деле»

РИА Новости18:07
RT на русском

В сенате США заявили об «указании» Путина взломать серверы демократов

RT на русскомвчера в 13:29
Газета.Ru

Трамп не читал доклад о вмешательстве России в выборы США

Газета.Ru21:00
Коммерсантъ

В Сенате США заявили, что Путин лично руководил вмешательством в выборы

Коммерсантъвчера в 12:41
РБК

В сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

РБКвчера в 11:15

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
1,9K

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
132

Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки

Яблоки для сохранности при длительной транспортировке и хранении покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения, поэтому перед употреблением плода надо хорошо промывать под горячей водой, отметили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости20:15

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
18