Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал
на своем сайте последнюю, пятую, часть доклада о приписываемом России вмешательстве в выборы американского президента, прошедшие в 2016 году.
Подробнее о событии