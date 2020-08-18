Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
Смотрите также
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии
Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН
В магнитном поле Земли обнаружена огромная «вмятина»
ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба
Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии
В МИД России прокомментировали военный мятеж в Мали
Трамп перепутал протестующих в Белоруссии с террористами
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
Более ста белорусских спортсменов подписались против признания выборов
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Число погибших в ходе протестов в Минске достигло трех
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
В Мали восставшие военные задержали президента и премьера
Швеция заявила о приостановке выплаты помощи Белоруссии
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко
Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал
на своем сайте последнюю, пятую, часть доклада о приписываемом России вмешательстве в выборы американского президента, прошедшие в 2016 году.
Подробнее о событии