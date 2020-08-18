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REGNUM
REGNUM

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал
 на своем сайте последнюю, пятую, часть доклада о приписываемом России вмешательстве в выборы американского президента, прошедшие в 2016 году.
Lenta.ruвчера в 15:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

Сенаторы США обвинили Россию во взломе сервера демократов в 2016 году

Газета.Ruвчера в 16:27
RT на русском

В сенате США заявили об «указании» Путина взломать серверы демократов

RT на русскомвчера в 13:29
ТАСС

Комитет Сената США опубликовал последнюю часть доклада о приписываемом РФ вмешательстве

ТАССвчера в 12:46
Lenta.ru

Опубликована последняя часть доклада о вмешательстве России в выборы США

Lenta.ruвчера в 15:10
Коммерсантъ

В Сенате США заявили, что Путин лично руководил вмешательством в выборы

Коммерсантъвчера в 12:41
РИА Новости

Американские сенаторы обвинили Путина во взломе сервера демократов

РИА Новостивчера в 13:13
РБК

В сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

РБКвчера в 11:15

Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
Власти Гродно выполнили требования протестующих
РИА Новостивчера в 16:40
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Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.
REGNUMвчера в 14:54
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Звезда оригинальной «Дюны» надеется, что франшизу превратят в сериал

Лос-Анджелес, США, 18 августа 2020, 07:59 — REGNUM Кайл Маклахлен, исполнивший роль Пола Атрейдеса в фильме «Дюна» Дэвида Линча, заявил: он надеется на то, что предстоящий фильм Дэни Вильнёва станет первой картиной в серии.
REGNUMвчера в 00:59

Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
REGNUMвчера в 11:02
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Более ста белорусских спортсменов подписались против признания выборов

Более ста спортсменов, тренеров, спортивных журналистов и работников спортивной индустрии в Белоруссии поставили свою подпись под открытым письмом с отказом признать результат прошедших в стране президентских выборов.
РЕН ТВвчера в 11:54