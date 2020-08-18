с чего всё началось

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Политика Власти города в Белоруссии согласились с требованиями протестующих Исполком Гродно первым из органов власти крупных городов Белоруссии согласился выполнить требования протестующих, в том числе разрешить митинги на центральных площадях, предоставить оппозиции телеэфир и не препятствовать проведению забастовок. 538

Политика Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс". 10

Единоборства Джон Джонс официально освободил титул UFC в полутяжелом весе "Только что говорил по телефону с UFC, и сегодня я подтверждаю, что освобождаю титул в полутяжелом весе", - говорится в сообщении Джонса.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о тайном свидетеле Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал привести в суд по делу о смертельной аварии в центре столицы тайного свидетеля, сообщается в Telegram-канале Комсомольской правды. 6

Общество Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства. 145

Экономика Крупнейший в мире норвежский инвестфонд потерял $21 млрд за 6 месяцев Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Norges Bank Investment Management с активами в $1,2 трлн объявил о потере $21 млрд в первом полугодии 2020 года, сообщило агентство Bloomberg. 8

Армия и оружие Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда. 107

Общество В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. 1,9K

Технологии Названы замедляющие работу смартфона приложения Чтобы телефон не «тормозил», следует удалить приложения, занимающие много места в хранилище и работающие в фоновом режиме. 16