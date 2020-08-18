Политика
REGNUMСенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
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с чего всё началось
Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf).Коммерсантъвчера в 12:41
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Политика
Власти города в Белоруссии согласились с требованиями протестующих
Исполком Гродно первым из органов власти крупных городов Белоруссии согласился выполнить требования протестующих, в том числе разрешить митинги на центральных площадях, предоставить оппозиции телеэфир и не препятствовать проведению забастовок.
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Ранее сообщалось, что у группы Little Big пытаются отсудить 12 млн рублей по делу о плагиате.
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Политика
Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
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RT на русском вчера в 17:01
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Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму
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Британия и Украина проведут совместные военные учения в Чёрном море
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На Волочкову подал в суд бывший ухажер
Lenta.ru вчера в 23:46
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74.ru вчера в 22:32
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В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar.
BFM.ru вчера в 17:28
Общество
Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги
Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости вчера в 02:52
Экономика
Крупнейший в мире норвежский инвестфонд потерял $21 млрд за 6 месяцев
Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Norges Bank Investment Management с активами в $1,2 трлн объявил о потере $21 млрд в первом полугодии 2020 года, сообщило агентство Bloomberg.
РБК вчера в 11:36
Политика
Меркель и Путин обсудили варианты преодоления кризиса в Белоруссии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Политическая Экспертиза вчера в 05:29
Общество
Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать домашних собак
Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил жителям страны держать дома собак.
ТВ Центр вчера в 08:59
Армия и оружие
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.
Газета.Ru вчера в 14:42
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости вчера в 07:26
Авто
Первый в мире пикап ГАЗ «Вепрь Next» продают в РФ за 2,9 млн рублей
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iReactor вчера в 08:15
Экономика
«Сибур» начал реализацию проекта Амурского ГХК
"Сибур" начал реализацию проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК).
ТАСС вчера в 00:15
Технологии
Названы замедляющие работу смартфона приложения
Чтобы телефон не «тормозил», следует удалить приложения, занимающие много места в хранилище и работающие в фоновом режиме.
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Китайская вакцина от коронавируса в декабре появится на рынке
В декабре по цене около $150 начнет продаваться инактивированная вакцина от коронавируса китайской фармацевтической корпорации Sinopharm.
Соловей.Инфо вчера в 05:47
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Военные арестовали президента и премьера Мали
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Политика
СМИ назвали отправку «боевиков ЧВК» в Белоруссию спецоперацией Украины
Поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.
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Наука
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Evo-rus.com вчера в 08:42
Общество
На Среднем Урале продлили запрет на полную загрузку детских садов
Ранее в штабе при анонсе указа и. о. губернатора Алексея Орлова сообщали: «На полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам».
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База американских ВС подверглась ракетному обстрелу в Сирии
Слово и Дело вчера в 20:33