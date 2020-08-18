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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 12:41
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Трамп рассказал о выводе из доклада сената о «российском деле»

РИА Новости18:07
Газета.Ru

Трамп не читал доклад о вмешательстве России в выборы США

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ТАСС

Трамп не читал доклад комитета Сената о приписываемом России вмешательстве в выборы в США

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Трамп назвал заявления о его «сговоре» с Россией большим обманом

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Опубликована последняя часть доклада о вмешательстве России в выборы США

Lenta.ruвчера в 15:10
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В Сенате США заявили, что Путин лично руководил вмешательством в выборы

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РБК

В сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

РБКвчера в 11:15

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

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РИА Новостивчера в 08:00
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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В Хакасии коронавирус выявили ещё у 18 человек

Абакан, 19 августа 2020, 05:49 — REGNUM По состоянию на 19 августа в Хакасии коронавирус выявлен у 3195 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 18 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.
REGNUM22:49
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