Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
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Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf
).
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