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REGNUM
REGNUM

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал
 на своем сайте последнюю, пятую, часть доклада о приписываемом России вмешательстве в выборы американского президента, прошедшие в 2016 году.
Lenta.ruвчера в 15:10
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РИА Новости

Трамп рассказал рассказал о выводе из доклада сената о «российском деле»

РИА Новости18:07
Газета.Ru

Сенаторы США обвинили Россию во взломе сервера демократов в 2016 году

Газета.Ruвчера в 16:27
Коммерсантъ

В Сенате США заявили, что Путин лично руководил вмешательством в выборы

Коммерсантъвчера в 12:41
Lenta.ru

Опубликована последняя часть доклада о вмешательстве России в выборы США

Lenta.ruвчера в 15:10
ТАСС

Комитет Сената США опубликовал последнюю часть доклада о приписываемом РФ вмешательстве

ТАССвчера в 12:46
RT на русском

В сенате США заявили об «указании» Путина взломать серверы демократов

RT на русскомвчера в 13:29
РБК

В сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

РБКвчера в 11:15

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих
ТАССвчера в 16:22
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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUMвчера в 07:15
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Эксперт заявила о серьезном кризисе психического здоровья в Америке

Пандемия коронавируса COVID-19 вызывает кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках из-за долговременного карантинного режима, сообщила во вторник директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен.
Интерфаксвчера в 14:46
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МИД РФ следит за ситуацией в Мали, где мятежники арестовали президента

Reuters Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил РИА Новости, что Москва озабочена разворачивающейся ситуацией в Мали, где, как сообщалось ранее, арестованы президент, премьер-министр и члены правительства.
РЕН ТВвчера в 14:23

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Чита.Рувчера в 09:34
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