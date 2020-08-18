Сенат США: Путин лично руководил вмешательством в выборы
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Как следует из документа, российское правительство "в агрессивном и многоплановом формате влияло, или пыталось влиять на исход выборов" в США, а Владимир Путин лично руководил усилиями по взлому компьютерных сетей и учетных записей, связанных с Демократической партией США.В источнике
С чего всё началось
Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf
).
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