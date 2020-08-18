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Накануне.Ru
Накануне.Ru

Сенат США: Путин лично руководил вмешательством в выборы

Как следует из документа, российское правительство "в агрессивном и многоплановом формате влияло, или пыталось влиять на исход выборов" в США, а Владимир Путин лично руководил усилиями по взлому компьютерных сетей и учетных записей, связанных с Демократической партией США.В источнике
С чего всё началось
Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 12:41
Подробнее о событии
РИА Новости

Трамп рассказал о выводе из доклада сената о «российском деле»

РИА Новости18:07
Газета.Ru

Трамп не читал доклад о вмешательстве России в выборы США

Газета.Ru21:00
ТАСС

Трамп не читал доклад комитета Сената о приписываемом России вмешательстве в выборы в США

ТАСС18:39
Взгляд.ру

Трамп назвал заявления о его «сговоре» с Россией большим обманом

Взгляд.ру21:30
Lenta.ru

Опубликована последняя часть доклада о вмешательстве России в выборы США

Lenta.ruвчера в 15:10
Коммерсантъ

В Сенате США заявили, что Путин лично руководил вмешательством в выборы

Коммерсантъвчера в 12:41
РБК

В сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

РБКвчера в 11:15

Белорусская оппозиция направила послу России Мезенцеву письмо

Минск, 18 августа 2020, 23:35 — REGNUM Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который перед выборами был брошен режимом Александра Лукашенко в тюрьму, направил письмо послу Российской Федерации в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с описанием своего видения происходящего в республике.
REGNUMвчера в 16:35
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
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