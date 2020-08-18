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Накануне.Ru
Накануне.Ru

Сенат США: Путин лично руководил вмешательством в выборы

Как следует из документа, российское правительство "в агрессивном и многоплановом формате влияло, или пыталось влиять на исход выборов" в США, а Владимир Путин лично руководил усилиями по взлому компьютерных сетей и учетных записей, связанных с Демократической партией США.В источнике
С чего всё началось
Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 12:41
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Трамп назвал заявления о его «сговоре» с Россией большим обманом

Взгляд.ру21:30
Lenta.ru

Опубликована последняя часть доклада о вмешательстве России в выборы США

Lenta.ruвчера в 15:10
ТАСС

Трамп не читал доклад комитета Сената о приписываемом России вмешательстве в выборы в США

ТАСС18:39
РИА Новости

Трамп рассказал о выводе из доклада сената о «российском деле»

РИА Новости18:07
Газета.Ru

Трамп не читал доклад о вмешательстве России в выборы США

Газета.Ru21:00
Коммерсантъ

В Сенате США заявили, что Путин лично руководил вмешательством в выборы

Коммерсантъвчера в 12:41
РБК

В сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

РБКвчера в 11:15

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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ВКО разработала систему прогнозирования перемещений дронов противника

Военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) разработала систему, которая способна прогнозировать наиболее вероятные маршруты передвижения беспилотников противника.
Политическая Экспертиза22:36

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

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Интерфакс04:03
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

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Ведомости04:39
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Realme X7 выйдет 1 сентября

На протяжении достаточно длительного времени в сети активно обсуждали новость о том, что смартфон Realme X7 должен получить новый дисплей с высокой частотой смены кадров, производительную начинку и прочие мелкие бонусы.
Megaobzor.com04:08

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:10
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