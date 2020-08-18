Сенат США: Путин лично руководил вмешательством в выборы
Смотрите также
Кокорин и Урунов отправились со «Спартаком» на матч с «Уфой»
База американских ВС подверглась ракетному обстрелу в Сирии
Двух человек задержали у Минского тракторного завода
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
У фильма «Интерстеллар» появится сиквел
Пелоси обвинила Трампа в допущении «вмешательства» РФ в выборы США
Двух человек задержали у Минского тракторного завода
Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко
Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Как следует из документа, российское правительство "в агрессивном и многоплановом формате влияло, или пыталось влиять на исход выборов" в США, а Владимир Путин лично руководил усилиями по взлому компьютерных сетей и учетных записей, связанных с Демократической партией США.В источнике
С чего всё началось
Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf
).
Подробнее о событии