Сенат США: Путин лично руководил вмешательством в выборы

Как следует из документа, российское правительство "в агрессивном и многоплановом формате влияло, или пыталось влиять на исход выборов" в США, а Владимир Путин лично руководил усилиями по взлому компьютерных сетей и учетных записей, связанных с Демократической партией США.