Политика

Газета.RuГазета.RuСенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
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МИД Турции выпустил заявление в отношении признания США геноцида армян

Московский Комсомолецвчера в 22:14

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

РИА Новостивчера в 21:42

Турция обвинила США в политизации истории

Интерфаксвчера в 21:15

МИД Турции ответил на признание сенатом США геноцида армян

RT на русскомвчера в 21:54

МИД Турции осудил принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян

Газета.Ruвчера в 19:56

МИД Турции назвал резолюцию США о геноциде армян политическим спектаклем

РБКвчера в 18:18

Глава МИД Турции назвал резолюцию Сената США о геноциде армян политическим спектаклем

ТАССвчера в 16:59
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Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Политика

В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
РИА Новости Крым вчера в 06:29
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
ТАСС вчера в 23:37
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Политика

Корбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин сохранил место в парламенте, но заявил, что в будущем уйдет с поста главы партии.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика

Орловские коммунисты не смогли спасти губернатора

Добавим, что от отставки Левченко не спасли ни пикеты в его поддержку, в том числе в Орле, ни публичная поддержка Геннадия Зюганова.
Орловские новости вчера в 23:23
Экономика

Минсельхоз повысил прогноз по сельхозпроизводству до 2 процентов

По планам Минсельхоза РФ рост сельхозпроизводства в России в 2019 году должен был достичь показателя 1 - 1,5 процента.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:46
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости вчера в 12:25
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости вчера в 05:32
Происшествия

Вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае пропала связь с вертолетом Ми-8 одной из силовых структур, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11 декабря в 15:54
Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 11 декабря в 07:37
Хоккей

Сборная России проиграла команде Швеции на старте Еврохоккейтура

Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
REGNUM вчера в 19:10
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Происшествия

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости вчера в 22:03
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
РБК вчера в 23:00
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском вчера в 16:00
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Политика

Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира в РФ сериала «Слуга народа»

Зеленский высказал мнение, что решение о снятии сериала вызовет лишь обратную реакцию аудитории, которая захочет посмотреть его в YouTube.
RuNews24.ru вчера в 22:28
Здоровье

Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление

Ученые назвали три продукта, которые помогут снизить давление.
ToDay News Ufa 11 декабря в 13:52
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Вести.Ru вчера в 17:55
Кино

Дженнифер Лопес заплакала, узнав о номинации Гильдии киноактеров США

Дженнифер Лопес еле сдерживала слезы, когда благодарила своих коллег за номинацию на премию Гильдии киноактеров США, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 15:04
Гаджеты

MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.
Astera вчера в 11:27
Авто

Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Похудевшая Настя Каменских показала откровенное фото в нижнем белье

Похудевшая певица разместила в Instagram откровенное фото в нижнем белье.
OAnews 11 декабря в 21:00
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ вчера в 05:43
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