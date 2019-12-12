Политика

Газета.RuГазета.RuСенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
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