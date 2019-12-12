Политика
Газета.RuСенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
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Политика
Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
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В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
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Nokia представила бюджетный смартфон Nokia C1
Оперативной памяти в Nokia C1 установили 1 ГБ, а постоянной 16 ГБ. Работает смартфон в сетях 3G, и имеет Wi-Fi, GPS и Bluetooth.
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«Большая четверка» операторов планирует создание СП для 5G в России
Российские операторы «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для работы над развитием и оптимальным использованием сетей мобильной связи пятого поколения.
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Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Project Syndicate (США): где восстание против угрозы резистентности к антибиотикам? (Project Syndicate)
Лондон — Угроза резистентности к антибиотикам (AMR) отодвигается на задний план угрозой изменения климата.
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Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
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Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
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Путин отправил в отставку губернатора Еврейской Автономной области
Сегодня Президент России Владимир Путин оправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил на этот пост Ростислава Гольдштейна.
Энергетика
Оржель уличил «Нафтогаз» в махинациях с ценой на газ для украинцев
Министр энергетики Украины Алексей Оржель обвинил ряд компаний в искусственном повышении цены на газ для населения.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Общество
Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Сочи
Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Футбол
«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино
«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино, сообщает The Independent.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Армия и оружие
США испытали ракету средней дальности наземного базирования
Кино
Режиссер «Мулен Руж» займется экранизацией «Мастера и Маргариты»
Как сообщает Deadline, неизвестно, займет ли Лурман режиссерское кресло лично или выступит исполнительным продюсером проекта от своей компании Baz & Co. Данных о том, когда именно начнется производство фильма, пока нет.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления
Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.