Резолюция 150 сената США – это победа справедливости и истины. От имени армянского народа во всем мире, я выражаю нашу глубокую признательность сенату за этот эпохальный закон.

Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение верхней палаты американского парламента «историческим событием».

Экономика Госдума подняла МРОТ на 850 рублей С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Политика Зеленский развеял опасения Путина о резне в Донбассе Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании СПЧ, заявил, что Москва не вернет Украине контроль над границей в районе ДНР и ЛНР, так как опасается повторения резни в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине.

Шоу-бизнес Умерла актриса Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Общество Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.

Политика Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.

Общество Разрушительный шторм накрыл Эгейское побережье Турции Сильнейший шторм накрыл Эгейское побережье Турции, при этом обойдя Анталию, где ливни и ветер серьезного ущерба не нанесли.

Общество Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.

Экономика С января повысятся пенсии неработающим пенсионерам С 1 января 2020 года страховые пенсии будут увеличены на 6,6 %. Пенсионный фонд готовится к плановой индексации.