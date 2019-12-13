Политика
КоммерсантъКонгресс США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение верхней палаты американского парламента «историческим событием».
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Резолюция 150 сената США – это победа справедливости и истины. От имени армянского народа во всем мире, я выражаю нашу глубокую признательность сенату за этот эпохальный закон.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 20:47
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МИД Турции выпустил заявление в отношении признания США геноцида армян
Московский Комсомолецвчера в 22:14
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В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
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Происшествия
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Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
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Политика
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Экономика
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Армия и оружие
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