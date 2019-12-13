Политика

КоммерсантъКоммерсантъКонгресс США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение верхней палаты американского парламента «историческим событием».
Читать в источнике
Комментировать126
Никол Пашинян
Резолюция 150 сената США – это победа справедливости и истины. От имени армянского народа во всем мире, я выражаю нашу глубокую признательность сенату за этот эпохальный закон.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 20:47

Подробнее о событии

МИД Турции ответил на признание сенатом США геноцида армян

RT на русскомвчера в 21:54

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

РИА Новостивчера в 21:42

МИД Турции выпустил заявление в отношении признания США геноцида армян

Московский Комсомолецвчера в 22:14

Турция обвинила США в политизации истории

Интерфаксвчера в 21:15

МИД Турции осудил принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян

Газета.Ruвчера в 19:56

МИД Турции назвал резолюцию США о геноциде армян политическим спектаклем

РБКвчера в 18:18

Глава МИД Турции назвал резолюцию Сената США о геноциде армян политическим спектаклем

ТАССвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Вокруг ТВ 01:12
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости вчера в 05:20
Общество

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
Политика

Зеленский развеял опасения Путина о резне в Донбассе

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании СПЧ, заявил, что Москва не вернет Украине контроль над границей в районе ДНР и ЛНР, так как опасается повторения резни в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине.
Московский Комсомолец 03:11
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
РИА Новости 03:48
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Политика

Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС к 31 января

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал избирателям увеличивать финансирование Национальной службы здравоохранения, а также обеспечить выход из ЕС без "но" и "если".
РЕН ТВ 02:39
Общество

Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу

Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Происшествия

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости 04:34
Музыка

Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики

ФедералПресс вчера в 01:17
Происшествия

Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

Интерфакс 02:26
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Общество

Разрушительный шторм накрыл Эгейское побережье Турции

Сильнейший шторм накрыл Эгейское побережье Турции, при этом обойдя Анталию, где ливни и ветер серьезного ущерба не нанесли.
Inc-news.ru вчера в 12:10
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Авто

Дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили

Автоновости дня 00:47
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Общество

В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Российская газета 02:03
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Политика

Путин присвоил врио главы Приангарья Кобзеву звание генерал-полковника

Игорю Кобзеву, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Москва 24 01:44
Происшествия

Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
ТАСС вчера в 10:50
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Политика

Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
РИА Новости 00:59
Экономика

С января повысятся пенсии неработающим пенсионерам

С 1 января 2020 года страховые пенсии будут увеличены на 6,6 %. Пенсионный фонд готовится к плановой индексации.
АСН24 вчера в 20:32
Армия и оружие

«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами

В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
Украина.ру 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное