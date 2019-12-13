Политика

REGNUMREGNUMПашинян прокомментировал признание Сенатом США геноцида армян

Пашинян Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сенатор, автор резолюции о признании геноцида армян в Османской империи (1915 г.), рассказал, что Сенат принял документ единогласно.
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Никол Пашинян
Резолюция 150 сената США – это победа справедливости и истины. От имени армянского народа во всем мире, я выражаю нашу глубокую признательность сенату за этот эпохальный закон.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 20:47

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