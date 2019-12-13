Политика
REGNUMПашинян прокомментировал признание Сенатом США геноцида армян
Пашинян Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сенатор, автор резолюции о признании геноцида армян в Османской империи (1915 г.), рассказал, что Сенат принял документ единогласно.
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Резолюция 150 сената США – это победа справедливости и истины. От имени армянского народа во всем мире, я выражаю нашу глубокую признательность сенату за этот эпохальный закон.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 20:47
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Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
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Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным
Политика
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Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Футбол
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Полузащитник «Зенита» Даниил Лесовой, который находится в тульском «Арсенале» в аренде, объяснил, зачем сменил украинское гражданство.
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Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
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Екатерина Климова и Гела Месхи провели вечер вместе ради дочери
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
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Авто
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Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.
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Футбол
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Как сообщает «Спорт день за днем», в «Сампдории» недовольны выступлениями Ригони, поэтому итальянский клуб не будет выкупать контракт игрока и рассматривает вариант досрочного расторжения аренды.
Технологии
«Большая четверка» операторов планирует создание СП для 5G в России
Российские операторы «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для работы над развитием и оптимальным использованием сетей мобильной связи пятого поколения.
Культура
Андрей Губин возвращается на сцену
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Xiaomi представила «убийцу флагманов»
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Документ предполагает упрощение получения украинского гражданства для военнослужащих-контрактников ВСУ и политических беженцев из России.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.