Политика
Lenta.ruСенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать», — в шутку сказал президент. 18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
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В Сенате США обвинили российскую компанию во «вмешательстве» по распоряжению Кремля
Взгляд.рувчера в 14:48
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
Экономика
РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Здоровье
Губернатор призвал «ПривЖД» оборудовать пандус в больнице
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:02
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Происшествия
В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь
Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
ТАСС вчера в 22:25
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Происшествия
Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru вчера в 13:24
Общество
Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»
Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.
РБК 03:27
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 03:07
Армия и оружие
Помощник Эрдогана заявил о скором начале операции Турции в Сирии
Турецкие войска «в ближайшее время» перейдут границу с Сирией и начнут наступление, заявил пресс-секретарь президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 20:32
Политика
Против Порошенко открыли дело о недостоверной декларации
Ранее депутат Рады от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщал, что против Порошенко открыто дело по факту декларирования недостоверной информации за 2018 год.
ТАСС 02:52
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из списка Королевского дома
Шведский король Карл Густав XVI исключил из списка членов Королевского дома пятерых внуков.
МедиаКорСеть вчера в 12:59
Музыка
Рэпер Хаски из Улан-Удэ в день рождения Путина презентовал новый клип
Рэпер Хаски из Бурятии в день рождения Путина презентовал социальный клип.
Ариг Ус вчера в 22:28
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru вчера в 19:13
Происшествия
В центре Петербурга насмерть сбили мужчину
Gazeta.SPb 03:39
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Происшествия
Взрыв газовой трубы в Петербурге попал на видео
В центре Санкт-Петербурга взорвалась газовая труба, после чего начался пожар — пламя поднималось на несколько метров.
Lenta.ru 03:12
Политика
В Италии принят закон о сокращении депутатов парламента на 345 человек
Палата депутатов парламента Италии в окончательно чтении приняла закон о сокращении числа депутатов высшего законодательного органа страны на 325 человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:44
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Кино
В столице завершен Comic Con Russia 2019
Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru 07 октября в 04:25
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20