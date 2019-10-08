Политика
Lenta.ruСенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
По мнению сената, работники агентства притворялись американцами и «использовали целенаправленную рекламу». Также в отчете обвинили компанию в фальсификации информации в статьях о выборах и в использовании инструментов СМИ для обмана «десятков миллионов пользователей соцсетей в США».
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В Сенате США обвинили российскую компанию во «вмешательстве» по распоряжению Кремля
Взгляд.рувчера в 14:48
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Шоу-бизнес
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
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Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
Политика
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Происшествия
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Сотрудники госавтоинспекции ищут свидетелей аварии, произошедшей сегодня на 250-м километре автодороги Северная Магистральная, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Авто
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Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.
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Экономика
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Кино
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«Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
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Экономика
Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов
В своем выступлении на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере Пауэлл заявил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках [краткосрочных] казначейских векселей» для их разрешения.