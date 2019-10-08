Политика

Lenta.ruLenta.ruСенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

По мнению сената, работники агентства притворялись американцами и «использовали целенаправленную рекламу». Также в отчете обвинили компанию в фальсификации информации в статьях о выборах и в использовании инструментов СМИ для обмана «десятков миллионов пользователей соцсетей в США».
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