Политика
Lenta.ruСенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
По мнению сената, работники агентства притворялись американцами и «использовали целенаправленную рекламу». Также в отчете обвинили компанию в фальсификации информации в статьях о выборах и в использовании инструментов СМИ для обмана «десятков миллионов пользователей соцсетей в США».
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Общество
Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
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Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение
Газета.Ru 19:54
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
Allboxing.ru 13:45
Политика
Посол России: Визовый беспредел тормозит ремонт здания дипмиссии в США
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о последствиях визового беспредела со стороны Вашингтона.
Российская газета 22:10
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Общество
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Экономика
Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов
В своем выступлении на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере Пауэлл заявил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках [краткосрочных] казначейских векселей» для их разрешения.
РБК 16:46
Футбол
Тедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры
По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.
Нева Спорт вчера в 06:10
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости 22:59
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM 07:46
Киберспорт
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Solo
Выпуск покажут сегодня в 23:30 по московскому времени на Первом канале. Об этом Virtus.pro объявила в социальных сетях.
Cyber.sports.ru 04:05
Авто
GAC GS8 появится на российском рынке в декабре
32CARS.ru вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости 20:32
Здоровье
Какая ягода может снизить артериальное давление, рассказали медики
Медики рассказали, что снизить артериальное давление может такая ягода, как финики.
Пишет Омск 09:34
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
«Ъ» рассказал о волне отставок губернаторов во второй половине октября
Во второй половине октября главы некоторых российских регионов, где в 2020 году будут проводиться прямые выборы губернаторов, могут уйти со своих постов.
Pravda.Ru 03:19
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета 19:17
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России
Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
Известия 23:00
Баскетбол
Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»
В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс».
Чемпионат 15:12
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 23:30
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск против Министерства транспорта РФ в Европейский суд из-за прекращения полетов.
Известия 10:52