Политика
Lenta.ruСенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
По мнению сената, работники агентства притворялись американцами и «использовали целенаправленную рекламу». Также в отчете обвинили компанию в фальсификации информации в статьях о выборах и в использовании инструментов СМИ для обмана «десятков миллионов пользователей соцсетей в США».
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В Сенате США обвинили российскую компанию во «вмешательстве» по распоряжению Кремля
Взгляд.рувчера в 14:48
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:24, Вашингтон
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NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
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Экономика
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