Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

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