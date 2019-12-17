Политика

РИА НовостиРИА НовостиСенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу.
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Сенат одобрил военный бюджет США, предполагающий санкции против «Северного потока - 2»

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США включили в оборонный бюджет помощь Украине и санкции против России

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Холостой выстрел: странный ход США против «Северного потока — 2»

Rusvesna.su15 декабря в 21:30
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Миллионер из списка Forbes, пожелавший остаться неизвестным, предложил одним махом уволить 25 млн россиян.
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