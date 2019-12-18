Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу.

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