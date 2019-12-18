Политика

РИА НовостиРИА НовостиСенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу.
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Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

RT на русском17:08

Сенат одобрил военный бюджет США, предполагающий санкции против «Северного потока - 2»

ТАСС13:17

Германия призвала США не вводить санкции против Nord Stream-2

Страна Советов on-lineвчера в 01:48

Конгресс США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

ТК Звезда14:00

Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

Известия12:31

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

РИА Новости13:02

Холостой выстрел: странный ход США против «Северного потока — 2»

Rusvesna.su15 декабря в 21:30
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:43, Ашберн
Политика

Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией

Россия является частью европейского цивилизационного пространства, однако Евросоюз не готов к равноправным отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете".
РИА Новости 18:42
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
РИА Новости 18:52
Общество

В ВС поддержали запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности

Давыдов отметил, что ряд депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предложили закрепить в законодательстве запрет использовать декларации для привлечения к уголовной ответственности [законопроект о поправках в УПК уже принят Госдумой].
ТАСС 18:19
Политика

Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
ТАСС 17:28
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
RT на русском 18:40
Транспорт

Минобороны решит проблему российского аэропорта

Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России.
Lenta.ru 19:06
Музыка

Гитара основателя группы Status Quo ушла с молотка почти за $160 тыс

На торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £118,8 тыс. ($157 тыс.) была продана гитара одного из основателей британской рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси.
Известия 17:57
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Общество

МЧС предупредило о тумане в Москве

«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.
RT на русском 19:12
Происшествия

На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин

Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что 10 ноября 2015 трое оперуполномоченных горотдела полиции Южно-Сахалинска с 13 часов до 22 часов ограничивали движения потерпевшей, били ее, с помощью пакета перекрывали доступ к кислороду.
АСТВ 18:36
Политика

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам «нормандского» саммита

Половина россиян считает, что прошедший 9 декабря саммит "нормандской четверки" никак не повлияет на ситуацию в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 16:34
Кино

Новая внешность Киану Ривза удивила фанатов

Поклонники были удивлены изменениями во внешности Киану Ривза, так как уже привыкли видеть его худощавым и с растительностью на лице.
iReactor 14:00
Футбол

Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе

Спорт-Экспресс 16:30
Политика

Сенатор: Санкции США против «Северного потока» его уже не остановят

Американские санкции против газопровода "Северный поток-2" создадут сложности в его реализации, но проект уже не остановить.
Российская газета 16:42
Кино

«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат

Российская газета вчера в 03:15
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Политика

Путин обсудил с Макроном Сирию и Донбасс

Lenta.ru 15:10
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 15 декабря в 08:56
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Известия 14:58
Происшествия

Экс-губернатор Хорошавин пропал из СИЗО

Хотя в рамках расследования нового уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года, Хорошавину обязаны предоставлять возможность встречи с адвокатами, последнее общение состоялось почти месяц назад, 18 ноября, в СИЗО Южно-Сахалинска.
Первое антикоррупционное СМИ 09:10
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Происшествия

В полиции Украины заявили о достоверности данных экспертиз по делу об убийстве Шеремета

Полиция Украины заявила о достоверности экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые указали на причастность к нему двух участниц силовой операции в Донбассе Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
ТАСС 15:01
Кино

Российский мультфильм оказался в шорт-листе «Оскара»

На Международном кинофестивале в Тиране, который состоялся с 23 о 29 сентября, анимационный фильм стал призёром.
Вести Подмосковья 00:47
Культура

Дело «Седьмой студии»: суд не учел показания экс-министра культуры

В Мещанском суде Москвы состоялось очередное слушание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита попросила приобщить к делу показания экс-министра культуры России Александра Авдеева.
REGNUM 00:39
Футбол

Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен.
RT на русском 17:37
Экономика

Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы

На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
Известия 16:59
Политика

Врач Байдена рассказал о его здоровье

Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена распространил медицинское освидетельствование, в котором говорится, что 77-летний кандидат здоров и может выполнять обязанности президента.
РИА Новости 16:53
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Российская газета 14 декабря в 22:00
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