Политика

Lenta.ruLenta.ruСША включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. В него включили санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», передает Reuters.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

В Совфеде оценили последствия санкций США для «Северного потока — 2»

RT на русском17:34

Холостой выстрел: странный ход США против «Северного потока — 2»

Rusvesna.su15 декабря в 21:30

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

РИА Новости13:02

Конгресс США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

ТК Звезда14:00

Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

Известия12:31

Сенат принял военный бюджет США на 2020 год

Инфорос13:03

Сенат одобрил военный бюджет США, предполагающий санкции против «Северного потока - 2»

ТАСС13:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
Армия и оружие

Истребитель Су-57 успешно повторно испытан в Сирии

ТАСС 16:09
Армия и оружие

Шойгу поздравил воинов-ракетчиков с 60-летием РВСН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск стратегического назначения, отмечающих в этом году свое 60-летие.
ФАН вчера в 21:27
Футбол

«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира

«Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 14:22
Общество

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»

Об отношениях с Baring Vostok, претензиях ЦБ к «Восточному» и работе АСИ по защите бизнеса — в его интервью РБК.
РБК 16:00
Гаджеты

У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс

CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
iXBT.com 10:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»

Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Комсомольская правда вчера в 08:46
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Уралинформбюро 02:21
Общество

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Вести.Ru 05:26
Политика

The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
News.ru 10:50
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Российская газета 06:08
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК 15 декабря в 23:00
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Gazeta.SPb 16:19
Армия и оружие

Американцы испытывают на «всушниках» неизвестный препарат: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 07:16
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Политика

Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
ТАСС 17:28
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Технологии

В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах

Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Astera 16:05
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
Pravda.Ru 10:13
Политика

Опубликован текст законопроекта о децентрализации власти на Украине

На сайте Верховной рады опубликован проект поправок к Конституции Украины о децентрализации власти, который 13 декабря подал на рассмотрение парламента президент Владимир Зеленский.
Грани.ру вчера в 10:19
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости 15 декабря в 21:21
Экономика

Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
РИА Новости 08:53
Политика

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

По данным администрации турецкого лидера, переговоры были посвящены двусторонним отношениям и региональным темам, в том числе ситуации в Ливии и Сирии, передаёт агентство «Анадолу».
News.ru 09:31
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»

Inc-news.ru 15 декабря в 16:25
Космос

Ученые нашли на Марсе обломок космического корабля

Vevby.ru 14:37
Политика

Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

RT на русском 14:05
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru вчера в 11:03
Политика

Спецпредставитель США по КНДР посетит Пекин с 19 по 20 декабря

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит Пекин с 19 по 20 декабря, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР.
ТАСС 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное