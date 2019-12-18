Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. В него включили санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», передает Reuters.

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

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