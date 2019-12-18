Политика
Lenta.ruСША включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. В него включили санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», передает Reuters.
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Армия и оружие
Шойгу поздравил воинов-ракетчиков с 60-летием РВСН
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск стратегического назначения, отмечающих в этом году свое 60-летие.
Футбол
«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира
«Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира.
Общество
Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Об отношениях с Baring Vostok, претензиях ЦБ к «Восточному» и работе АСИ по защите бизнеса — в его интервью РБК.
Гаджеты
У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс
CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Политика
The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе
Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Армия и оружие
Американцы испытывают на «всушниках» неизвестный препарат: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Технологии
В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах
Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей
Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
Политика
Опубликован текст законопроекта о децентрализации власти на Украине
На сайте Верховной рады опубликован проект поправок к Конституции Украины о децентрализации власти, который 13 декабря подал на рассмотрение парламента президент Владимир Зеленский.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Экономика
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Политика
Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
По данным администрации турецкого лидера, переговоры были посвящены двусторонним отношениям и региональным темам, в том числе ситуации в Ливии и Сирии, передаёт агентство «Анадолу».
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»
Космос
Ученые нашли на Марсе обломок космического корабля
Политика
Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Политика
Спецпредставитель США по КНДР посетит Пекин с 19 по 20 декабря
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит Пекин с 19 по 20 декабря, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР.