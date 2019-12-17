Политика

RT на русскомRT на русскомСенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

В начале декабря Bild, ссылаясь на источники, писала, что США собираются добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации «Северного потока — 2». Указывалось, что ограничения против партнёров проекта в ЕС войдут в закон о военном бюджете США на следующий год.
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Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Газета.Ru12:32

Палата представителей США приняла федеральный бюджет на 2020 год

РИА Новости14:35

Конгресс США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

ТК Звезда14:00

Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

Известия12:31

США приняли документ о санкциях по «Северному потоку — 2»

Красная весна13:00

В «Нафтогазе» прокомментировали одобрение оборонного бюджета США

RT на русском14:46

Bloomberg: США потеряют миллионы из-за санкций против «Северного потока-2»

Sputnik Таджикистан15 декабря в 00:12
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Политика

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ 12:12
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
Политика

У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Lenta.ru 10:03
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки

Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
РИА Новости 06:38
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Армия и оружие

Ракетные войска стратегического назначения отмечают юбилей

Ракетным войскам стратегического назначения стратегического сегодня исполняется 60 лет.
Пятый канал вчера в 22:31
Политика

Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады На Украине во вторник прошли массовые акции протеста против принятия законопроекта о купле-продаже сельскохозяйственных земель, который продвигается правящей партией «Слуга народа».
Коммерсантъ 14:45
Наука

Бабочки-медведицы не боятся хищников

Anonsens вчера в 13:02
Здоровье

В популярных и любимых россиянами конфетах нашли бактерии и плесень

Из-за бактерий и плесени популярные у россиян конфеты попали в анти-рейтинг и не рекомендованы для потребления.
Ugpressa.ru 08:37
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Технологии

Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 03:07
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к «дочке» Crocus Group

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к компании «Крокус Интернэшнл», входящей в состав Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ 11:14
Футбол

Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»

РИА Новости 10:55
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Культура

У «Симпсонов» нашлись российские корни

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В РУСАДА поведали о первых результатах повторной проверки допинг-проб

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после повторной проверки допинг-проб московской лаборатории.
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Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом

Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
РЕН ТВ 12:18
Политика

Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда

Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
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Происшествия

Историка-расчленителя Соколова признали вменяемым

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
Pravda.Ru 02:35
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда вчера в 06:46
Наука

Пластик, отталкивающий бактерии, изобрели в Канаде

Ученые из канадского Университета МакМастер изобрели самоочищающуюся пластиковую поверхность, которая отталкивает все известные виды бактерий.
Aobe.ru вчера в 09:44
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Тарантино не хочет снимать продолжение «Звёздного пути»

Кинорежиссёр Квентин Тарантино думает над тем, чтобы отказаться от работы над полнометражным фильмом «Звёздный путь».
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Шарлиз Терон впервые рассказала, как мать убила ее отца

Как сообщила Терон, её мама Герда не была осуждена за убийство, поскольку её действия были признаны обоснованной самообороной.
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Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

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Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
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Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
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