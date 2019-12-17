Политика
RT на русскомСенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
В начале декабря Bild, ссылаясь на источники, писала, что США собираются добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации «Северного потока — 2». Указывалось, что ограничения против партнёров проекта в ЕС войдут в закон о военном бюджете США на следующий год.
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Bloomberg: США потеряют миллионы из-за санкций против «Северного потока-2»
Sputnik Таджикистан15 декабря в 00:12
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика
Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»
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