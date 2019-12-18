Политика

Lenta.ruLenta.ruСША включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. В него включили санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», передает Reuters.
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Последствия санкций США для «Северного потока - 2» оценили в Совфеде

Газета.Ru18:15

Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

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США включили в оборонный бюджет помощь Украине и санкции против России

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Сенат одобрил военный бюджет США, предполагающий санкции против «Северного потока - 2»

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Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

РИА Новости13:02

В Совфеде оценили последствия санкций США для «Северного потока — 2»

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Холостой выстрел: странный ход США против «Северного потока — 2»

Rusvesna.su15 декабря в 21:30
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Происшествия

Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

РИА Новости 19:50
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
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Политика

Россия отказалась сотрудничать с новой структурой ОЗХО

Как рассказал «Известиям» посол РФ в Нидерландах и постпред при ОЗХО Александр Шульгин, расширение мандата организации, запущенное по инициативе западных стран, не имеет ничего общего с международным правом.
Известия 18:25
Экономика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК 18:31
Политика

Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
ТАСС 17:28
Происшествия

В Лондоне гражданину Польши предъявили обвинения в подготовке теракта

Полиция Лондона предъявила обвинения в подготовке теракта и изготовлении взрывчатого вещества гражданину Польши Филипу Голону Беднарчику, проживающему в английском городе Лутон.
РБК 20:37
Общество

В России предложили штрафы за ложную маркировку продукции

Для производителей могут ввести отдельное наказание за недостоверную информацию о соответствии их продукции ГОСТу.
Известия 17:28
Общество

В Брянской области 31 декабря объявлен выходным днем

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 05:49
Происшествия

На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 20:27
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

РИА Новости 17:01
Кино

Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве

Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
РЕН ТВ 19:32
Технологии

В Росатоме рассказали об испытаниях «противоаварийного» топлива на АЭС

В октябре этого года ТВЭЛ сообщил об успешном завершении первой фазы реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива на базе исследовательского реактора МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область).
РИА Новости 19:05
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
РИА Новости 18:52
Политика

Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией

Россия является частью европейского цивилизационного пространства, однако Евросоюз не готов к равноправным отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете".
РИА Новости 18:42
Культура

Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году

News.ru вчера в 07:53
Здоровье

Госпрограмма развития здравоохранения Сахалинской области уменьшена в этом году на 180 млн рублей

Финансирование государственной программы развития здравоохранения Сахалинской области в 2019 году уменьшено на 180 268 700 рублей, а в 2020-м — на 44 192 200 рублей.
Сахалин.Инфо 20:25
Экономика

Аветисян рассказал об интересе к покупке санируемого ЦБ банка

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян, который вместе с партнерами контролирует банк «Восточный», заявил в интервью РБК об интересе к приобретению Азиатско-Тихоокеанского банка, который сейчас находится на санации ЦБ.
РБК 20:00
Армия и оружие

При атаках боевиков в Идлибе погибли трое сирийских военных

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Сирии отразили несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо.
Аргументы и Факты 15:07
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 03:02
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 15 декабря в 08:56
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) во вторник подтвердило, что следит за российским кораблем-разведчиком "Виктор Леонов", который находится у побережья США.
РИА Новости 18:37
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК 11:18
Общество

Благовещенск входит в топ-25 в России по высоте новогодней елки

Владивосток лидирует на Дальнем Востоке по высоте главной новогодней елки равной 28 метрам и установленной на центральной площади города.
АСН24 18:37
Экономика

Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
ТАСС 10:49
Кино

В Барнауле откроют обновленный цифровой кинотеатр

Алтапресс 00:47
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Российская газета 06:08
Происшествия

Организатора теракта в метро Петербурга перевели в СИЗО пожестче

Мойка78 20:25
Кино

«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат

Российская газета вчера в 03:15
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск вчера в 04:10
Здоровье

Facebook заблокировал группы, пропагандирующие «черную мазь» для лечения рака

Администрация соцсети Facebook закрыла доступ к ряду групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья «черная мазь», которая, по заявлениям авторов групп, помогает в лечении рака.
ФАН 17:31
Как работают Яндекс.Новости?
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