Политика
Lenta.ruСША включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. В него включили санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», передает Reuters.
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Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Политика
Россия отказалась сотрудничать с новой структурой ОЗХО
Как рассказал «Известиям» посол РФ в Нидерландах и постпред при ОЗХО Александр Шульгин, расширение мандата организации, запущенное по инициативе западных стран, не имеет ничего общего с международным правом.
Экономика
СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале
«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
Происшествия
В Лондоне гражданину Польши предъявили обвинения в подготовке теракта
Полиция Лондона предъявила обвинения в подготовке теракта и изготовлении взрывчатого вещества гражданину Польши Филипу Голону Беднарчику, проживающему в английском городе Лутон.
Общество
В России предложили штрафы за ложную маркировку продукции
Для производителей могут ввести отдельное наказание за недостоверную информацию о соответствии их продукции ГОСТу.
Общество
В Брянской области 31 декабря объявлен выходным днем
Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем.
Происшествия
На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Кино
Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве
Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
Технологии
В Росатоме рассказали об испытаниях «противоаварийного» топлива на АЭС
В октябре этого года ТВЭЛ сообщил об успешном завершении первой фазы реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива на базе исследовательского реактора МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область).
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Политика
Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
Россия является частью европейского цивилизационного пространства, однако Евросоюз не готов к равноправным отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете".
Культура
Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году
Здоровье
Госпрограмма развития здравоохранения Сахалинской области уменьшена в этом году на 180 млн рублей
Финансирование государственной программы развития здравоохранения Сахалинской области в 2019 году уменьшено на 180 268 700 рублей, а в 2020-м — на 44 192 200 рублей.
Экономика
Аветисян рассказал об интересе к покупке санируемого ЦБ банка
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян, который вместе с партнерами контролирует банк «Восточный», заявил в интервью РБК об интересе к приобретению Азиатско-Тихоокеанского банка, который сейчас находится на санации ЦБ.
Армия и оружие
При атаках боевиков в Идлибе погибли трое сирийских военных
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Сирии отразили несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) во вторник подтвердило, что следит за российским кораблем-разведчиком "Виктор Леонов", который находится у побережья США.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Общество
Благовещенск входит в топ-25 в России по высоте новогодней елки
Владивосток лидирует на Дальнем Востоке по высоте главной новогодней елки равной 28 метрам и установленной на центральной площади города.
Экономика
Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
Кино
В Барнауле откроют обновленный цифровой кинотеатр
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Кино
«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат
Культура
Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»
Здоровье
Facebook заблокировал группы, пропагандирующие «черную мазь» для лечения рака
Администрация соцсети Facebook закрыла доступ к ряду групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья «черная мазь», которая, по заявлениям авторов групп, помогает в лечении рака.