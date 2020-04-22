После одобрения сенатом пакет экономической помощи поступит на рассмотрение палаты представителей. Ожидается, что она одобрит новый ряд антикризисных мер уже в четверг, 23 апреля. После этого президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.

Сенат США одобрил пакет мер по поддержке экономики почти на $500 млрд

Общество В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. 250

Авто Lexus выпустил «прощальную» версию седана GS Компания Lexus объявила о выпуске завершающей версии седана GS четвёртой генерации.

Фигурное катание Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.

Футбол «Палмейрас» хочет подписать Ибрагимовича Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии, пишет Corriere dello Sport.К 38-летнему шведу проявляет интерес "Палмейрас".

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 1,1K

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 626

Здоровье Курские больницы могут перевести в режим инфекционного госпиталя Как рассказал главный санитарный врач Курской области Олег Климушин, в регионе с нарастающим итогом насчитывается 7 очагов коронавируса.

Общество В Ростовской области умер первый пациент с коронавирусом Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ростовской области, это первый случай смерти заразившегося коронавирусом в регионе, сообщили в пятницу журналистам в Минздраве области. 21

Общество Кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве Родители с детьми и подростки чаще остальных нарушают режим самоизоляции, введенный в Москве из-за коронавируса.

Футбол Селюк обвинил Кикнадзе в смерти Самохвалова Агент Дмитрий Селюк потребовал провести расследование - он считает, что ответственность за смерть 22-летнего защитника несет генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 70

Политика Стать вице-премьером Украины согласился Саакашвили На брифинге, состоявшемся 24 апреля незадолго до встречи с депутатами из правящей фракции «Слуга народа», Михаил Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера Украины. 277

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 63