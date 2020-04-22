Экономика
РБКСенат США одобрил пакет мер по поддержке экономики почти на $500 млрд
После одобрения сенатом пакет экономической помощи поступит на рассмотрение палаты представителей. Ожидается, что она одобрит новый ряд антикризисных мер уже в четверг, 23 апреля. После этого президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.
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Сенат Конгресса США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом
ТАСС21 апреля в 20:14
Американский сенат одобрил выделение почти $500 млрд на больницы и зарплаты
Ведомости21 апреля в 17:51
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество
На карту заражения Нижегородской области внесли еще 4 района
Напомним, на 24 апреля количество случаев COVID-19 в Нижегородской области составляет 1096.
Правда ПФО 07:48
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Авто
Lexus выпустил «прощальную» версию седана GS
Компания Lexus объявила о выпуске завершающей версии седана GS четвёртой генерации.
Somanyhorses вчера в 16:57
Фигурное катание
Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе
Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 05:48
Футбол
«Палмейрас» хочет подписать Ибрагимовича
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии, пишет Corriere dello Sport.К 38-летнему шведу проявляет интерес "Палмейрас".
Soccer.ru вчера в 15:07
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках
Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
Здоровье
Курские больницы могут перевести в режим инфекционного госпиталя
Как рассказал главный санитарный врач Курской области Олег Климушин, в регионе с нарастающим итогом насчитывается 7 очагов коронавируса.
Kurskcity.ru 08:38
Общество
Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцове
РЕН ТВ вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
Гаджеты
Найден способ одним сообщением вывести из строя iPhone на iOS 13
Энтузиасты обнаружили новый способ, как вывести из строя iPhone, iPad и iPod touch, используя для этого всего одно текстовое сообщение.
Astera 04:09
Общество
В Ростовской области умер первый пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ростовской области, это первый случай смерти заразившегося коронавирусом в регионе, сообщили в пятницу журналистам в Минздраве области.
ТАСС 08:28
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 22 апреля в 08:33
Общество
Кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Родители с детьми и подростки чаще остальных нарушают режим самоизоляции, введенный в Москве из-за коронавируса.
ТВ Центр 06:20
Футбол
Селюк обвинил Кикнадзе в смерти Самохвалова
Агент Дмитрий Селюк потребовал провести расследование - он считает, что ответственность за смерть 22-летнего защитника несет генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.
Газета.Ru 08:31
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Политика
Стать вице-премьером Украины согласился Саакашвили
На брифинге, состоявшемся 24 апреля незадолго до встречи с депутатами из правящей фракции «Слуга народа», Михаил Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера Украины.
Live24 08:13
Технологии
Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
RuNews24.ru 08:18
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Музыка
The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу
Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15