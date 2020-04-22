После одобрения сенатом пакет экономической помощи поступит на рассмотрение палаты представителей. Ожидается, что она одобрит новый ряд антикризисных мер уже в четверг, 23 апреля. После этого президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.

Сенат США одобрил пакет мер по поддержке экономики почти на $500 млрд

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