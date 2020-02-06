Политика

РИА НовостиРИА НовостиСенат США оправдал Дональда Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти. Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп после вынесения Сенатом оправдательного решения в рамках процедуры импичмента опубликовал в своем Twitter
 лаконичное видео.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
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