Политика
РИА НовостиСенат США оправдал Дональда Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти. Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп после вынесения Сенатом оправдательного решения в рамках процедуры импичмента опубликовал в своем Twitter лаконичное видео.Вечерняя Москва17:15
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