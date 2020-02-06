с чего всё началось

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters. 52 сенатора признали Трампа невиновным по обвинению в злоупотреблении властью, 53 – по обвинению в препятствовании конгрессу.

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

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