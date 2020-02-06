Политика

ВедомостиВедомостиСенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters. 52 сенатора признали Трампа невиновным по обвинению в злоупотреблении властью, 53 – по обвинению в препятствовании конгрессу.
Читать в источнике
Комментировать354
с чего всё началось
Также Трамп опубликовал
 видеозапись с изображенной на ней обложкой журнала The Time, на которой сообщается о победе Трампа на выборах президента США в 2024 году, 2056, 2120 и так далее.
Наша версия01:48

Подробнее о событии

Победа Трампа: Сенат отверг обвинения демпартии, но та обещает начать все по-новому

Вести.Ru01:30

Трамп захотел быть президентом США вечно

Телеканал 360°00:06

Эксперт: провал импичмента увеличил шансы Трампа на переизбрание

РИА Новости02:40

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:35

Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

ТАССвчера в 19:08

Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте

Эхо Москвы01:00

Импичмент Трампу провален в сенате США

Красная веснавчера в 20:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Культура

Московские компании представят фильмы и анимацию на форуме в Майами

Московские компании с 10 по 13 февраля примут участие в форуме Kidscreen Summit в Майами.
Вечерняя Москва вчера в 23:38
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
ToDay News Ufa вчера в 14:35
Гаджеты

Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России

News.ru вчера в 08:27
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Хоккей

Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»

Говорит Москва вчера в 00:48
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости вчера в 22:45
Авто

Электрический BMW iX3 получит особые аэродинамические колеса

Электрокар BMW iX3 будет оснащен особыми аэродинамическими колесами и новой трансмиссией еDrive пятого поколения.
Informus.ru вчера в 11:36
Происшествия

На Урале мать ребенка-инвалида вынудили нести его в самолет на руках

В результате женщине пришлось нести 12-летнего ребенка-инвалида на руках.
Российская газета 02:15
Здоровье

Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
ToDay News Ufa 04 февраля в 11:34
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт

Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
ТАСС 00:09
Общество

Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Политика

ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам

Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Взгляд.ру 04 февраля в 11:12
Здоровье

В Перми все школы закроют на карантин

В Перми школы закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ с 7 по 15 февраля.
Росбалт 02:25
Происшествия

Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии

Скоростной поезд Милан — Болонья сошел с рельсов в провинции Лоди, в результате чего два человека погибли, около 30 пострадали.
Lenta.ru 02:22
Происшествия

В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Ведомости вчера в 11:57
Происшествия

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Российская газета 00:50
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Шоу-бизнес

65-летняя жена Гогена Солнцева перед пересадкой матки бросила пить

Live24 вчера в 02:46
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 04 февраля в 00:40
Экономика

Жильё в России может подорожать на четверть

Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».
REGNUM вчера в 20:41
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Политика

Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытке по-новому интерпретировать историю Второй мировой войны.
Lenta.ru 04 февраля в 11:02
Культура

Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 11:08
Политика

Поставку С-400 Индии начнут до конца 2021 года

Первая поставка Индии по контракту на закупку зенитных ракетных систем С-400 состоится до конца 2021 года, заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
Экономика сегодня вчера в 00:23
Политика

Беглый экономист Гуриев назвал главные проблемы российской экономики

Главные проблемы российской экономики связаны с работой Кремля, ФСБ и других сотрудников правоохранительных органов.
URA.Ru 01:41
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

URA.Ru вчера в 10:01
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa 04 февраля в 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное