Политика
ВедомостиСенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters. 52 сенатора признали Трампа невиновным по обвинению в злоупотреблении властью, 53 – по обвинению в препятствовании конгрессу.
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Также Трамп опубликовал видеозапись с изображенной на ней обложкой журнала The Time, на которой сообщается о победе Трампа на выборах президента США в 2024 году, 2056, 2120 и так далее.Наша версия01:48
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